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同天直搗賴清德台南本命區 侯、柯出席大天后宮活動「王不見王」

祀典大天后宮贈侯友宜「金龍獻瑞民熙物阜」墨寶。（記者王姝琇攝）

祀典大天后宮贈侯友宜「金龍獻瑞民熙物阜」墨寶。（記者王姝琇攝）

2023/08/12 13:13

〔記者王姝琇／台南報導〕台南祀典大天后宮今舉辦第10屆管理委員會就職典禮，新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲受邀前來參香並獻上祝賀。副總統賴清德因出訪巴拉圭不克前來。侯與柯前後抵達、王不見王。柯文哲中午特地留下來參加廟方舉辦的廟埕午宴。

侯友宜今提前抵達大天后宮，這是他近2個月第2次參訪大天后宮；侯致詞時提到，感受到台南人的熱情，也特地祈求神明保佑平安順事、安居樂業，最重要就是安全，包括國家和社會的安全；兩岸關係緊張，是未來總統要面對的重要議題。

侯表示，此外還有社會安全，舉詐騙案為例，統計3年詐騙案從6萬件增到13萬件；還有凶殺案、槍擊案和弊案等等，都是社會不安定的現象。除了國家和社會安全，第3個責任就是促進社會繁榮發展；都是這次投入參選總統肩上扛的，加上台南登革熱疫情嚴峻，也向神明祈求能早日趨緩。

侯友宜比預定時間提早到大天后宮，只停留不到半個小時；柯文哲則是在預計時間內抵達，2人沒有見到面。大天后宮也分別贈予侯、柯「金龍獻瑞民熙物阜」、「金龍獻瑞蟠桃盛世」墨寶，並與新任管委會成員合影，柯留下來參加廟埕午宴。

柯文哲致詞說到，今年第2次來到這裡參拜，也感謝廟方的熱情招呼，今天是就職典禮祈求風調雨順、國泰民安；眾人身體健康、萬事如意「平安就好！」柯文哲強調，「政黨和解、社會和諧、兩岸和平，一切平安順利就好！」

侯友宜與祀典大天后宮管委會成員合影紀念。 （記者王姝琇攝）

侯友宜與祀典大天后宮管委會成員合影紀念。 （記者王姝琇攝）

台南祀典大天后宮舉辦管理委員會就職典禮，侯友宜提前抵達拜完後就離開，柯文哲後來抵達，2人沒有見到面。（記者王姝琇攝）

台南祀典大天后宮舉辦管理委員會就職典禮，侯友宜提前抵達拜完後就離開，柯文哲後來抵達，2人沒有見到面。（記者王姝琇攝）

民眾黨主席柯文哲中午參加祀典大天后宮的廟埕午宴。（記者王姝琇攝）

民眾黨主席柯文哲中午參加祀典大天后宮的廟埕午宴。（記者王姝琇攝）

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