郭倍宏今成立立委競選後援總會 場地就是美麗島雜誌社舊址

郭倍宏今天（12日）將舉辦後援會總會成立晚會，場地就是美麗島雜誌社舊址。（記者葛祐豪翻攝）

2023/08/12 09:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕投入高雄第六選區立委選戰的前民視董事長、喜樂島聯盟主席郭倍宏，今天（12日）將舉辦後援會總會成立晚會，場地就是美麗島雜誌社舊址，別具歷史意義！

1979年12月10日發生的「美麗島事件」，被認為是台灣政治民主化的轉捩點，當時位於高雄市中山一路、大同二路口的5層樓大樓，就是美麗島雜誌社高雄服務處的原址，也是高雄市黨外勢力的中心。

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郭倍宏表示，後援會總會選址位於美麗島事件的發生地，是高雄最具代表性的民主地標。美麗島雜誌社是台灣人民在威權時代，追求言論自由的重要據點，而「1979年在高雄發生的美麗島事件，更是大規模捕捉黨外民主運動人士，引發台灣政治自由化與本土化高潮的關鍵歷史！」

郭強調，當年島內民主前輩，在美麗島事件流血、坐牢，激起全世界台灣人的民主意識，海外黑名單人士也受到台灣民主運動的感召，才會有10年後「中和黑面具事件」的發生。

郭倍宏透露，這次參選立委，尋覓後援會地點時，美麗島雜誌社原址的屋主，直接答應免費提供場地，是對台灣民主歷史的記憶與迴響。

據了解，「美麗島雜誌」高雄辦事處舊址的屋主，是一名醫生，當他得知承租者是郭倍宏，阿莎力答應無償借用。

郭倍宏表示，40年前美麗島事件發生後，台灣人民成功讓威權體制轉型成民主體制，但台灣民主改革還沒有成功，台灣的國家定位問題仍然存在，導致台灣長年被隔絕於國際社會之外。「這次參選是為了推動制定新憲法，讓台灣人前途自決，把台灣帶回國際社會！」

今天的後援會總會成立儀式，從下午5點半至7點半，後援會總會會長、高雄市前市議員陳乃靜全力支持，並安排吳耕堯、林靜雯、歐陽樂3位超級紅人榜歌手演出。

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