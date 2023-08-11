斯文首善社宅下大雨淹水 柯文哲回有漏水就趕快修挨批冷血

斯文首善10日傍晚已先緊急施工，將漏水排氣孔堵住漏水，另一邊漏水由管委會自製接水盤應急，目前仍在施工中。（陳怡君提供、資料照；本報合成）

2023/08/11 19:14

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內推動社會住宅斯文首善、明倫社宅，卻不斷發生漏、淹水問題，斯文首善昨下午因豪大雨導致大廳、中控室、地下室淹水，明倫社宅卻因兩台電梯天井滲水故障，229戶靠一台電梯上下樓，遭台北市議員陳怡君痛批愧對市民，但柯文哲今受訪竟表示，若有漏水就趕快修，反正房子都有保固期，如此態度讓陳怡君怒轟冷血。

台北市住宅及都市更新中心回應，明倫社宅A棟二號、三號電梯井頂板滲水，為避免因雨水滲入造成電氣設備短路，經專業電梯廠商評估後，暫時將兩部電梯預防性停機，現場維持一部電梯運作，昨針對滲水位置進行初步止水處置，並全面巡檢明倫社宅六部電梯井頂版狀況，確認皆無滲水狀況後已恢復運行。

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台北市都市發展局回應，斯文首善社宅地下室雨水管路透氣口溢水狀況，已修復完成，大廳淹水部分，經施工廠商改管後測試，已能順利排水。

「斯文首善」社宅過去一年為了接漏水、補漏水，停車場天花板還有自製克難的「塑膠盆接水盤」，方便接上引流管把水引導至排水孔，台北市昨天下大雨再度淹水，就連「明倫社宅」也面臨電梯滲水故障的狀況，其中A棟的三台電梯有兩台電梯故障，二二九戶僅靠一台電梯，住戶直呼電梯等太久，造成不便，更質疑電梯的施工品質。

陳怡君表示，長輩等電梯等到消極到「乾脆不要出門」，就連要上班上學的家庭也遭受等電梯之苦，明倫社宅入住二年多，電梯就「壞了了」，呼籲台北市長蔣萬安，針對社宅缺失處應釐清責任，以免揹柯文哲的黑鍋，並針對各社宅缺失，擬定缺失要點計劃對症下藥。

不過柯文哲今出席「《KP沉浸式上班》第二波募款兌換小物開箱記者會」受訪被問到斯文首善淹水一事，他表示如果有漏水就趕快去修，反正房子都有保固期；陳怡君痛批，面對住戶止不住的怒吼，柯文哲竟一派輕鬆表示「有保固期趕快去修」，根本就是冷血、沒有同理心。

陳怡君指出，斯文首善水淹到大廳、地下停車場大雨如瀑布，明倫社宅電梯滲水停擺，柯文哲面對自己任內建設的缺失，竟不知羞恥、毫無同理心，神態輕鬆的冷回「有保固啊」、「趕快去修理」，簡直令人不敢恭維，不檢討任內所興建的公辦都更宅、社會住宅皆出現滲水、漏水、設計不良的現象。

斯文首善10日傍晚已先緊急施工，將漏水排氣孔堵住漏水，另一邊漏水由管委會自製接水盤應急，目前仍在施工中。（陳怡君提供）

斯文首善10日傍晚已先緊急施工，將漏水排氣孔堵住漏水，另一邊漏水由管委會自製接水盤應急，目前仍在施工中。（陳怡君提供）

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