最近沒跟郭台銘聯絡 柯文哲重申：總統選到底

柯文哲表示，他最近沒跟郭台銘聯絡，並重申參選總統到底。（記者田裕華攝）

2023/08/11 14:00

〔記者黃皓宸／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘，近期動作頻繁，8月23日將前往金門，外界關注郭當天是否會有重大宣示。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今表示，目前當天沒有去金門的行程打算，也再一次重申，他既已經民眾黨提名為總統候選人，就一定會參選總統到底。

柯文哲競選辦公室今舉行《KP沉浸式上班》第二波募款兌換小物開箱記者會，現場有媒體詢問柯文哲是否近期有與郭聯絡。

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柯文哲表示，他最近沒跟郭台銘聯絡。他也再一次向媒體說明，既然民眾黨已經走完程序，提名他為總統候選人，他就會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底。

柯文哲說，823一定會有紀念活動，但不是一定要到金門才能紀念，目前沒有去金門的計畫。

另現場有媒體提問，近來郭台銘在屏東、苗栗紛紛舉行造勢，有名嘴點出郭台銘想硬上「郭柯會」，恐將加速民眾黨泡沫化？

柯文哲回應，政治有它世俗的一面、理想的一面，但不能把政治當作完全的商業操作，也許在商業上有用併購、用錢去解決問題是很日常的事情，但政治上還是很難，因政治還是有它理想的一面，從以前到現在，不管是講「藍白合」或是「郭柯配」，最大的問題是最後好像都是講到權力的分配，也從來沒有去涉及價值理念。

柯文哲強調，他再次重申一遍，柯文哲一定會以台灣民眾黨總統候選人的身分參選到底!

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