賴清德分享救人奇遇愛犬超萌反應曝光

賴清德向愛犬分享救人奇遇，並強調他相信每次的相遇都有意義。（圖擷自賴清德YouTube頻道，本報合成）

2023/08/11 13:47

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德推出溫馨動畫「賴桑與我」，今（11）日再攜手圖文插畫家「工作日誌」公布第三集《相遇的緣分》，生動呈現賴清德替愛犬買罐頭的「Luke爸」日常，影片中也描繪出他一秒變身「賴醫師」，對路人伸出援手、協助送醫的經歷，搭配賴清德的溫暖嗓音作旁白，十分感動人心。

賴清德在本集影片透露，Luke很喜歡吃罐頭，如果天氣不佳下大雨，為了不讓狗狗淋濕而感冒，他會出門替Luke買罐頭，而為了補償Luke無法出門，賴清德則會買他最愛吃的罐頭回家。

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賴清德回憶，某次出門採買時，路上遇到民眾身體不適突然倒下，便急忙前去查看病勢、叫救護車；所幸醫護到場後看似無大礙，讓他鬆了一口氣。賴清德將罐頭買回家後，也和Luke分享方才發生的事，不過賴清德笑說「Luke似乎對吃的更有興趣」，眼中只有罐頭的存在。

對此，賴清德競選辦公室發言人郭雅慧說明，事實上，賴清德有數次在路上緊急協助民眾的經驗，賴雖從政多年，但從未忘記醫師身份與救人職責，也珍惜每一段相遇的緣分、每一條生命，只要有人需要，賴清德會盡己所能提供幫助，而當初決定領養Luke也是基於同樣原因。雖然賴清德無法經常陪伴愛犬，但仍相當愛惜每一次相處時光，而Luke也是賴清德最忠實的聽眾。

郭雅慧補充，本集合作的插畫家「工作日誌」恰巧跟賴清德同樣養了一隻黑狗，而工作日誌則是有一狗、一貓、一兔的「毛孩爸」，經常以插畫描繪與自家毛孩們互動的逗趣、溫馨故事。郭雅慧說，這次很榮幸邀請到工作日誌進行創作，生動呈現出賴清德與Luke的故事，而未來將會與更多人氣插畫家合作，敬請期待。

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