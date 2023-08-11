南海控股遭中共國企沒收 王定宇：柯把主權意識當屁話

民進黨立委王定宇今表示，幸好當時行政院長蘇貞昌投審會的決定完全正確，若當時依柯文哲決策，現在台北的首都交通門面已由中共太子黨的中國國企控制。（王定宇國會辦公室提供）

2023/08/11 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港媒體披露，中國國企的中信集團旗下中信資本於8月3日沒收南海控股的96.53億股，深陷財務危機，對此民進黨立委王定宇今表示，幸好當時行政院長蘇貞昌投審會的決定完全正確，若當時依柯文哲決策，現在台北的首都交通門面已由中共太子黨的中國國企控制。

民眾黨黨主席柯文哲台北市長任內期間，辦理台北雙子星開發案，2016年招標，由南海控股轉投資的南海發展與馬來西亞馬頓集團合組「台北City One」團隊奪下最優申請人，後續經投審會審查，認定南海控股與中國市場淵源及關聯極深，以國安疑慮駁回。

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柯聞訊砲轟中央，曾公開抱怨「有人會說國家願景或國家主權意識」，「在我看來都是屁話」。南海控股2022年4月因未按時提交財報，遭港交所停牌至今；雙子星案最後由次優申請人藍天宏匯團隊遞補。

王定宇今發文直指，「想起來都頭皮發毛」，若當時按照柯文哲決策，現在台北的首都交通門面已交由中共太子黨的中國國企控制。現在證實，當時行政院長蘇貞昌投審會的決定完全正確，柯文哲市府的決策，才真的是把「國家願景、主權意識當成屁話」！

王定宇說，「至於柯文哲是不懂裝懂講X話博聲量？或故意讓中共資本控制國家門戶？這就交由大家判斷了！」

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