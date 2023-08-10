柯文哲被酸五鬼搬運美化債務 柯辦︰數字來自審計部報告

柯文哲競辦發言人、新北市立委參選人李有宜表示，570億元的數字是來自於審計部決算報告，希望民進黨議員與各位民代們好好做功課。（柯文哲競辦提供）

2023/08/10 13:34

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〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨今（10）日上午召開記者會，台北市立委參選人、市議員王閔生指出柯文哲宣稱任內還債570億元，實際是透過市府所屬各基金借錢來取代新增債務。對此，柯文哲競辦發言人、新北市立委參選人李有宜表示，570億元的數字是來自於審計部決算報告，希望民進黨議員與各位民代們好好做功課，並反嗆「如果當時真的有這樣的狀況 ，當時的議員為什麼沒有提出呢？」，是不是議員當時也沒有盡自身職責。

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李有宜也反批，民進黨政府在過去7、8年中，光是特別預算就舉了2.2兆元，所以相較之下，柯文哲的確非常的遵守財政紀律，並且顧及市政財務狀況。

針對北市府原本賸餘140億元的台北市地方教育發展基金，柯文哲讓市庫每年撥入基金的預算少於支出，為帳面好看而製造減少市庫支出的假象，導致基金2023年僅賸餘12億元的質疑。李有宜強調，柯文哲沒有濫用教育基金去還債，教育基金的資金用途並無還債支出，任何基金的使用都有一定的法規與管理規範，柯市府不可能隨意使用或挪用基金。

李有宜也反問，「如果當時真的有這樣的狀況 ，當時的議員為什麼沒有提出呢？怎麼會到現在才提出？是不是也在打臉自己當時沒有盡議員的職責？」，所以當時根本沒有這樣的狀況。

李有宜也解釋，以捷運重置基金為例，柯文哲104年度接任台北市長時，重置基金只有288億元，在柯文哲111年度卸任時，留給了蔣萬安市長473億元，而基金的用途也都有按照法定用途使用，完全可供大家公平檢視。

李有宜也解釋，以捷運重置基金為例，柯文哲104年度接任台北市長時，重置基金只有288億元，在柯文哲111年度卸任時，留給了蔣萬安市長473億元。（柯文哲競辦提供）

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