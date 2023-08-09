強化總統候選人安全 國安局「安維八號」聯合實兵演練

國安局特勤中心「安維八號」聯合實兵演練─乘車掃街。（國家安全局提供）

2023/08/09 18:34

〔記者吳書緯／台北報導〕總統大選即將在明年1月投票，國安局今天指出，因應明年第16任總統、副總統選舉各組候選人的安全維護工作，6月份順利完成「安維八號」兵棋推演，今天在桃園地區實施聯合實兵演練，針對安維任務可能發生的各種危害與滋擾狀況，實況模擬操演，強化任務期間各項突發狀況應處能力，確保安維任務萬全。

國安局說，本次「安維八號」聯合實兵演練，由局長蔡明彥主持，參演對象包含由軍、警、憲各國安單位組成的基本編組、地區編組及武裝、警察、便衣編組，其中因應安維任務徵調國防部及警政署支援人員亦納入演練。

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國安局指出，本次實兵演練項目模擬選舉期間大型造勢會場與掃街拜票等各種場合，搭建現場實景，結合歷次選舉管制作為與經驗，周密部署，依法處置突發狀況；另針對新型態威脅，如無人機襲擾等狀況，擬定明確處置程序及反制做法，完善造勢會場各項安全防處作為。

國安局提到，本次演練結合勤務需求，現場邀集各縣市警察局及憲兵各指揮部等特勤編組單位派員觀摩，藉此統一各單位的觀念與做法，建立處置程序與標準，發揮聯合編組功能。本次演練動員人數近千人，規模為歷屆之最。中選會、內政部警政署、海洋委員會海巡署、法務部調查局、國防部憲指部及特勤編組單位等機關首長及代表也應邀出。

蔡明彥肯定各參演單位努力及辛勞，他說，「特勤工作不是100分，就是0分」，並要求國安局同仁達成3項任務：機先預警、即時通報、積極防處，務必防杜任何危害情事發生；同時期勉各編組單位未來執行安維任務，恪遵「依法行政、行政中立」工作原則，戮力達成第16任總統、副總統候選人人身安全維護任務。

另外，國安局指出，基於本次總統大選整體維安任務需求，籌備維護各組候選人安全之基本編組計220員，目前正進行專長訓練及專精訓練，將於11月上旬舉行結訓編成典禮。

針對本次總統大選的安維任務規劃，國安高層日前指出，「安維八號」採3+1組的安維編組，人數約220人，裡面80％的配置人員均參與過維安任務，除不能都是生手，參訓人員也都有進行安全查核、驗尿等基本的工作。

國安局特勤中心「安維八號」聯合實兵演練─遇況掩護加強警戒。（國家安全局提供）

國安局長蔡明彥主持「安維八號」聯合實兵演練。（國家安全局提供）

國安局特勤中心「安維八號」聯合實兵演練─遇況掩護緊急脫離。（國家安全局提供）

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