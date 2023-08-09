前立陶宛副防長訪國防院 對話印太地區局勢

前立陶宛國防部副部長耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas）日前造訪國防院，與國防院執行長陳明祺、副執行長李廷盛、國家安全研究所副研究員李俊毅、中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔等人與談。（翻攝國防院臉書）

2023/08/09 18:04

〔記者吳書緯／台北報導〕國防安全研究院今天指出，前立陶宛國防部副部長耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas）日前來台訪問，並與國防院學者進行交流，對話聚焦在北約峰會觀察重點、印太地區局勢、台灣自我防衛能力、深化台立兩國合作等議題。

國防院今透過臉書粉絲專業公布這次會面訊息，除耶格林斯卡斯外，國防院執行長陳明祺、副執行長李廷盛、國家安全研究所副研究員李俊毅、中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔及國家安全研究所政策分析員林佳宜出席。

請繼續往下閱讀...

耶格林斯卡斯表示，立陶宛及烏克蘭兩國有相似之處，皆受俄國威脅；本次北約（NATO）領袖峰會於7月中旬在立國首都維爾紐斯舉辦，主要議題即是如何因應俄烏戰爭以及與俄羅斯有軍事合作的中國。

國防院學者提到，中俄兩國曾發表「友誼無上限」聲明，若朋友的敵人即是敵人，則俄國的敵人就是中國的敵人，中國的敵人也是俄國的敵人；本次峰會聯合聲明指出「中國宣稱的野心和脅迫性政策挑戰我們的利益、安全和價值觀」，北約對「中國利用其政治、經濟及軍事實力，企圖擴大其全球影響力」表示擔憂。基於此立場，北約相當關注印太局勢，並稱與日本等印太地區夥伴國家合作的立場非常明確，不會改變。

耶格林斯卡斯關切台灣的自我防衛決心；國防院學者在會中表示，台灣及立陶宛皆屬民主國家的陣營，民主國家陣營應共同抵禦獨裁專制及武力進犯手段；台灣具有自我防衛之決心與能力，並積極發展建構不對稱戰力，亦同時維持傳統海空戰力及視距外打擊能力。台灣位處第一島鏈，在印太地區的戰略地位重要性再度深化，是民主國家不可放棄的盟友；另我國已宣布將義務役延長為一年，是近期台灣自我防衛決心之展現的具體事例。

立陶宛國防部副部長耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas）與國防院副執行長李廷盛握手合影。（翻攝國防院臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法