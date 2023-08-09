侯友宜提核電延役重啟 廢核平台批不務實

國民黨總統參選人侯友宜今天表示，若當選會在安全無虞下，推動核電延役、重啟。廢核平台發布聲明，一來核廢料無處可去，且核電符合永續分類標準嚴格，台灣並不符合，要「重啟」並不務實。（記者塗建榮攝）

2023/08/09 16:33

〔中央社〕國民黨總統參選人侯友宜今天表示，若當選會在安全無虞下，推動核電延役、重啟。廢核平台發布聲明，一來核廢料無處可去，且核電符合永續分類標準嚴格，台灣並不符合，要「重啟」並不務實。

國民黨總統參選人侯友宜今天推出能源政策，主張將核電正式列入能源選項，並承諾當選總統後，第一任期內將完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役；也將成立「核四總體安全審查委員會」，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

請繼續往下閱讀...

全國廢核行動平台今天發布聲明，提醒國民黨總統參選人侯友宜，事實是現階段核一及核二廠都已經除役，且部分機組甚至不得不「提前除役」，主要原因就是核廢料無處可去，電廠冷卻池已滿，室內乾式儲存場沒有蓋好，說要重啟一點也不「務實」。

侯友宜表示未來將會增加小型模組化反應爐（SMR）以及核融合等「新核電」來源。廢核平台指出，現階段全世界沒有可以商用的SMR，且仍有諸多缺點；國際核擴散問題、核安管理以及核廢料處置上，SMR都相較現有核電廠更難處理。還有SMR的發電成本仍高於再生能源，這些都是國際的科學研究與事實。

廢核平台強調，台灣現階段高低階核廢料仍是無法處理，不但低階核廢料處置場選址處處碰壁，甚至沒有「高階核廢料最終處置的選址法制」，連選址都尚未開始。

廢核平台提到，雖然歐盟近期雖將核能與天然氣納入核電為「歐盟永續活動分類」的「綠能投資」，但歐盟成員國內部意見仍高度分歧，認為此為漂綠之舉。

廢核平台補充，核電要符合永續分類標準的條件必須要符合三項標準，需設置核廢料管理及核除役基金、需於2050年前找到高階核廢最終處置設施及需避免出口至第三國處置放射性廢棄物。但台灣現階段仍沒辦法在2050年前完成高階核廢最終處置設施，在這情況下台灣的核電根本不符合歐盟標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法