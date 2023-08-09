侯友宜拋重啟核電 民進黨：票投國民黨、核廢無法擋

民進黨發言人張志豪。（記者陳昀攝）

2023/08/09 15:42

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人侯友宜今公布能源政策，民進黨發言人張志豪質疑，侯友宜為選舉大轉彎成「擁核急先鋒」，不僅違反反對核四重啟的公投共識、更無視核廢料問題，核一、核二及核四都在新北市，侯主張核一、核二、核三延役並推動核四重啟，知道自己還是新北市長嗎？侯的擁核主張根本是「票投國民黨，核廢無法擋」，令人遺憾。

張志豪指出，過去侯友宜說「沒有核安、沒有能力處理核廢料，就沒有資格用核電」，現在卻因為選舉變成「擁核急先鋒」，儼然被核能幫綁架，2021年的四大公投，人民用具體的行動告訴政府「反對重啟核四」，也代表人民要向世界能源主張接軌的決心，而且目前台灣核能並非主要發電來源。

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他表示，重啟核四不僅違反2021年反對核四重啟的公投共識；主張核一、核二延役，更是無視核一、核二燃料棒已經無法退出爐心之事實，這件事正是因為核一核廢料乾式貯存設施已完工，但一直被新北市政府卡住無法使用，導致核廢料貯存問題無解；核一、核二、核四都集中在北台灣，延役及重啟將讓北北基700萬人口重新面臨核安風險。

至於核廢料問題，張志豪指出，過去政府曾在許多地方進行核廢料處置選址評估，近年來國民黨執政的地方首長包括宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴都反對宜蘭、花蓮、台東成為核廢料場址，現在侯友宜說核一、核二、核三要延役，還要重啟核四，請問侯友宜有問過這些曾被列為核廢料選址地區的民意嗎？

張志豪批評，離譜的是，核一、二、三、四還不夠，還要增加不知落腳於何處的「新核電」小型核能電廠（SMR），「擁核急先鋒」侯友宜，不僅舊的核一、核二、核三要延役，蓋不好的核四要重啟，未來全台還可能增加很多不知落腳於何處的「新核電」小型核能電廠（SMR），請問侯友宜有問過各地的民意嗎？這都是民眾非常關心的問題，侯市長今天的擁核主張，根本是「票投國民黨，核廢無法擋」，令人遺憾。

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