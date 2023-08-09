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被控施壓違規攤販襲警 李國璋：有打電話到派出所但不認識兩造

民眾黨新竹市議員李國璋遭指控向警方施壓及關說，李國璋強調有打電話到派出所，是受選民請託，他並不認識受傷的員警和違規攤販。（記者洪美秀攝）

民眾黨新竹市議員李國璋遭指控向警方施壓及關說，李國璋強調有打電話到派出所，是受選民請託，他並不認識受傷的員警和違規攤販。（記者洪美秀攝）

2023/08/09 16:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市果菜市場附近賣地瓜球的違規攤販今年2月時因遭警方強力取締，與取締員警發生爭執還襲警，導致員警膝蓋半月板受傷需長期復建，這名違規攤販因襲警及妨害公務的行為已遭新竹地院判決。但此案卻扯出案外案，民眾黨市議員李國璋遭指控曾打電話到派出所關說及施壓，要求警方不要提告及好好處理，讓員警心生畏懼，更感慨警方正當執法，卻遭民代施壓及關說，感嘆如果制度不改，會做事的警察將越來越少，強調如果不把眼睛睜開投票，會關說的議員越來越多。

對遭指控向警方施壓及關說的民眾黨籍市議員李國璋受訪表示，這件事有點久了，但他回想確實有打電話到派出所給所長，有請警方好好協調。但他否認有關說或施壓，並說他不認識被毆打的員警及違規攤商兩造雙方，只是受選民及朋友請託，才打電話到派出所關心。他並不了解後續雙方的協調結果，甚至不知道遭毆打的員警傷勢。

針對民代關說及施壓警方的情形，市議員蔡惠婷受訪表示，她曾在市議會質詢時提到，員警執行公權力，市府應當員警的靠山，也認為民代應要分辨選民的請託內容，不應該以民代之姿向警方或公務單位施壓。

蔡惠婷提到，民代接受選民請託時，應了解事情的前因後果，不應倚仗民代身份要公務單位吞下去，此案員警在執勤取締違規攤販時遭攤商毆打成傷，任何民代若了解事情原委，絕不會向員警施壓或關說，更不可能不認識對方就打電話到派出所的。

新竹市有員警取締違規攤販卻遭民代施壓關說，甚至被下封口令，只能在臉書抒發過程，並感嘆想做事的警察越來越少，會關說的議員越來越多。（記者洪美秀翻攝）

新竹市有員警取締違規攤販卻遭民代施壓關說，甚至被下封口令，只能在臉書抒發過程，並感嘆想做事的警察越來越少，會關說的議員越來越多。（記者洪美秀翻攝）

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