中捷事故綠營再批市府說謊 盧秀燕：不管任何事故都願道歉

中捷事故近1個月，民進黨多位市議員要求盧秀燕道歉。（記者蘇金鳳攝）

2023/06/06 23:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線事故列車撞上吊臂快1個月，民進黨6位市議員今天在市議會質疑市府在中捷事故上的後續處理不夠用心，對於沿線還有很多建案是否有確實稽查？更質疑盧秀燕第一時間說出吊臂砸到列車是欺騙，而盧秀燕「我不是神，也許有一點點出入」的回應，更遭到6位市議員強烈抨擊，批已造1死14傷，怎能說「一點點出入」，更批盧一直未道歉，盧秀燕則現場約說10次以上「我願意道歉」，但遭質疑非真心，要求正式道歉。

對此，都發局長李正偉表示，已成立聯合稽查制度，結合中市勞檢處及勞動部職業安全衛生署全面清查，有關捷運周邊及大眾運輸週邊查出有67處塔吊，將在3個月全面清查，包括捷運沿線、台74線、高速公路、鐵路、西濱快速道路部份都在清查範圍，若有涉及違法，要求勒令停工。

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台中市議會今天進行市政總質詢，市議員陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠、謝家宜6人指中捷綠線事故近1個月，除了建商有責任，中市府難道沒有責任嗎？要求要對建商求償，並且稽查捷運沿線建案塔吊，質疑是否有去稽查？

市議員蕭隆澤先公布5月10日第一時間市長盧秀燕受訪時竟說是吊臂砸到列車，但真相是什麼？市府都沒有說；盧秀燕表示，當下第一時間的情況無法馬上就得知情形，「我不是神，也許有一點點出入」。

盧秀燕的回應遭到陳淑華、陳俞融大力抨擊，已造成1死14傷，什麼叫「一點點出入」？陳淑華質疑盧秀燕第一時間並不知道是列車撞上吊臂，還是故意隱暪？盧秀燕表示，她大概在2、3點知道，陳淑華更批，台中捷運運務處長早在12點多就知道，盧秀燕竟還不知道，應該跟市民道歉。

盧秀燕強調「台中市不管任何事件、不管是不是市府造成，我都願意道歉」，並表示她一直在道歉，在醫院、在殯儀館，在很多公開場合都道歉，覺得很自責，盧秀燕則重覆約10次「我願意道歉」，6人認為市長不夠真心，並拿著手板衝上台高喊「盧秀燕道歉」。

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