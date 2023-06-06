反酸柯核廢料處理「不能用混的」 侯友宜：中央不負責任由我來

侯友宜（左）說，他贊同要有核電，但一定要有標準並妥善處理，「中央不負責任，由我來負責任」。（記者廖雪茹攝）

2023/06/06 23:08

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「出來江湖混的，最後都要還」 柯文哲：核廢料是侯友宜要面對的問題

〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於核廢料議題，民眾黨總統參選人柯文哲點名國民黨總統參選人侯友宜，「出來江湖混，遲早都要還」。侯友宜回應，面對核廢料處理「不能用混的」，柯文哲對核廢料的處理並不清楚，他贊同要有核電，但一定要有標準並妥善處理，「中央不負責任，由我來負責任」。

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侯友宜今天（6日）到新竹縣參訪青創基地時，受訪回應說，核廢料處理「不能用混的」，柯文哲對核廢料的處理並不清楚，因為台北市沒有核廢料；新北市從開始到現在，他的態度都沒有改變，要有最高標準的核安且友善的處理，這些問題他多次跟中央反應，他並沒有反對核電，「我是贊同有核電，但是一定要有標準並妥善處理。」

侯友宜指出，第一，核廢料在新北市擺了40年，要除役了，他請教中央，核廢料要在新北市變成永久儲存，或如何處理？中央應出面說清楚。第二，核廢料乾式貯存場放戶外或是室內，應以室內貯存為優先。這兩個議題他向中央不斷反映，但從前行政院長蘇貞昌到現任院長陳建仁甚至總統府等，都不關心，無視新北市民的心聲。

侯友宜說，未來他當上總統，一定會讓新北市的核廢料在處理過程安全無虞。他也知道，現階段核廢料還沒辦法完全處理，但這是中央要負起的責任，「中央不負責任，由我來負責任，讓核廢料有更好的處理。」

媒體也問到，核廢水排放的問題，柯文哲認為日本是負責任的大國，不會擔心；市長也這麼認為嗎？侯友宜回應說，面對核廢料的處理，新北市有3個核電廠，其中2個除役中，他對處理有相當的認識，願意負責、坦然面對，採最高標準的核安，讓人民安心，這才是最重要的。

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