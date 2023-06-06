為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    反酸柯核廢料處理「不能用混的」 侯友宜：中央不負責任由我來

    侯友宜（左）說，他贊同要有核電，但一定要有標準並妥善處理，「中央不負責任，由我來負責任」。（記者廖雪茹攝）

    侯友宜（左）說，他贊同要有核電，但一定要有標準並妥善處理，「中央不負責任，由我來負責任」。（記者廖雪茹攝）

    2023/06/06 23:08

    相關新聞連結：
    「出來江湖混的，最後都要還」 柯文哲：核廢料是侯友宜要面對的問題

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於核廢料議題，民眾黨總統參選人柯文哲點名國民黨總統參選人侯友宜，「出來江湖混，遲早都要還」。侯友宜回應，面對核廢料處理「不能用混的」，柯文哲對核廢料的處理並不清楚，他贊同要有核電，但一定要有標準並妥善處理，「中央不負責任，由我來負責任」。

    侯友宜今天（6日）到新竹縣參訪青創基地時，受訪回應說，核廢料處理「不能用混的」，柯文哲對核廢料的處理並不清楚，因為台北市沒有核廢料；新北市從開始到現在，他的態度都沒有改變，要有最高標準的核安且友善的處理，這些問題他多次跟中央反應，他並沒有反對核電，「我是贊同有核電，但是一定要有標準並妥善處理。」

    侯友宜指出，第一，核廢料在新北市擺了40年，要除役了，他請教中央，核廢料要在新北市變成永久儲存，或如何處理？中央應出面說清楚。第二，核廢料乾式貯存場放戶外或是室內，應以室內貯存為優先。這兩個議題他向中央不斷反映，但從前行政院長蘇貞昌到現任院長陳建仁甚至總統府等，都不關心，無視新北市民的心聲。

    侯友宜說，未來他當上總統，一定會讓新北市的核廢料在處理過程安全無虞。他也知道，現階段核廢料還沒辦法完全處理，但這是中央要負起的責任，「中央不負責任，由我來負責任，讓核廢料有更好的處理。」

    媒體也問到，核廢水排放的問題，柯文哲認為日本是負責任的大國，不會擔心；市長也這麼認為嗎？侯友宜回應說，面對核廢料的處理，新北市有3個核電廠，其中2個除役中，他對處理有相當的認識，願意負責、坦然面對，採最高標準的核安，讓人民安心，這才是最重要的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4年前「好好做事」影片惹怒韓粉 侯友宜：不要斷章取義抹黑我
    2023/06/06 22:51

    4年前「好好做事」影片惹怒韓粉 侯友宜：不要斷章取義抹黑我
    侯友宜民調慘澹 小笠原欣幸：說是「政治休克」也不為過......
    2023/06/06 21:27

    侯友宜民調慘澹 小笠原欣幸：說是「政治休克」也不為過......

    吳東亮獲頒北醫名譽醫學博士
    挺郭派也到場！侯友宜出席竹竹四年級聯誼會 互動熱絡喊凍蒜
    2023/06/06 21:06

    挺郭派也到場！侯友宜出席竹竹四年級聯誼會 互動熱絡喊凍蒜
    侯友宜控中央不理核廢 賴陣營：法院認證卡核廢的是新北市政府
    2023/06/06 20:10

    侯友宜控中央不理核廢 賴陣營：法院認證卡核廢的是新北市政府

    後升息時代投資首選
    侯友宜「侯賽雷後援會」首場造勢 7月9日新北登場
    2023/06/06 19:13

    侯友宜「侯賽雷後援會」首場造勢 7月9日新北登場
    侯盧配？盧秀燕：侯友宜會倒吃甘蔗「盧來盧侯」
    2023/06/06 11:07

    侯盧配？盧秀燕：侯友宜會倒吃甘蔗「盧來盧侯」
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播