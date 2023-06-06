挺郭派也到場！侯友宜出席竹竹四年級聯誼會 互動熱絡喊凍蒜

國民黨總統參選人侯友宜拜會新竹縣議會，在新竹縣長楊文科、議長張鎮榮邀約下，出席「竹竹四年級聯誼會」，與在地縣市長議長和企業界餐敘交流。（侯友宜競選辦公室提供）

2023/06/06 21:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨總統參選人侯友宜今天（6日）拜會新竹縣議會，在新竹縣長楊文科、議長張鎮榮邀約下，出席「竹竹四年級聯誼會」，與在地縣市長、議長和企業界餐敘交流，包括先前曾公開挺郭台銘的苗栗縣長鍾東錦、聯華電子榮譽副董事長宣明智，以及新竹市長高虹安等也受邀出席。據與會人士轉達，會中互動熱絡，不斷高呼「凍蒜」，力挺侯友宜。

立委林為洲會後說，今天的餐會，竹竹苗縣市長和議長全部出席，提供侯友宜地方上的意見和建議，其中，郭董的核心成員宣明智全程參與，也給侯友宜建議。從中可知，台灣要政黨輪替，現在是艱困的任務，不只侯市長和郭董要合作要請益，多名議長也建議應拜會韓國瑜、張亞中等人，結合所有在野力量，2024政黨輪替是最重要的議題。

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立委林思銘受訪說，「竹竹四年級聯誼會」行之有年，主要成員為竹竹地區首長立委等民意代表和企業主，每年固定聚會4次交流；今日擴大規模，邀請成員眷屬也參與，並在會中召號支持侯友宜。林思銘坦言，過去他是挺郭派，但跟著黨走，支持黨徵召的總統參選人；而實際與侯友宜近距離接觸，他覺得侯是很接地氣的平凡人。

「新竹要起風了，大家力挺侯友宜！」楊文科在會中說，今日與侯友宜市長就青年發展、科技產業等領域進行深度的交流，侯市長從基層做起，相信一定可以過關斬將，用他聯合北部8縣市區域治理的經驗，將來當選總統解決地方的問題，讓竹竹苗的區域發展更好。

侯友宜競選辦公室會後發布新聞，轉述侯友宜在會中說，自己參與選舉事務的時間很短，主要都是將自己投身於公務，從擔任基層員警至今共歷經15個職位，而所奉行原則就是「做事」，這次有機會參選總統，是國家及全民給他機會，因此要毫無畏懼的把自己奉獻給中華民國、獻給熱愛的土地，這是責任也是使命。

侯友宜承諾，要許全民一個清廉有效率的政府，改變社會風氣、改變兩岸衝突現況，自己也會盡力把握時間向跟各界請益，大家共同為下一代人努力，創造更好的環境。

今天的與會者還包括前新竹市議長謝文進、立委鄭正鈐及謝衣鳯，還有新竹縣立委參選人徐欣瑩等人，超過300名地方人士到場。

國民黨總統參選人侯友宜出席「竹竹四年級聯誼會」，與在地縣市長議長和企業界餐敘交流。（侯友宜競選辦公室提供）

國民黨總統參選人侯友宜拜會新竹縣議會，在新竹縣長楊文科、議長張鎮榮邀約下出席「竹竹四年級聯誼會」。（侯友宜競選辦公室提供）

侯友宜出席「竹竹四年級聯誼會」，先前曾公開挺郭台銘的苗栗縣長鍾東錦（右三）、聯華電子榮譽副董事長宣明智（左五）等人都到場。（記者廖雪茹攝）

立委林為洲（後左）在餐敘會後出示與侯友宜（前中）、鍾東錦（前右）、楊文科（前左）、宣明智（後中）、鄭正鈐（後右）等人合照。 （林為洲提供）

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