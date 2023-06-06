為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德：蔡政府新南向政策見效 台商投資額已超越對中投資

    副總統賴清德下午接見「2023年全球傑出僑生校友」。（總統府提供）

    副總統賴清德下午接見「2023年全球傑出僑生校友」。（總統府提供）

    2023/06/06 20:23

    〔記者陳昀／台北報導〕副總統賴清德今天下午接見「2023年全球傑出僑生校友」時指出，蔡英文總統上任後積極推動新南向政策已看到許多成效，台商對新南向國家投資已超過對中國投資，他也期盼持續加強僑務工作，讓台灣與更多國家連結，持續擴展台灣的力量，在國際上做出正面貢獻。

    賴清德表示，感謝大家的貢獻，得獎者來自不同國家及領域，但背後得獎的精神是一致的，包括在工商企業、學術研究、新聞及體育等領域，有非常傑出的成就，或熱心公益並積極投入僑務工作，大家的表現可說是台灣力量的延伸。

    賴清德指出，為了因應全球產業鏈重組，蔡總統上任後即提出「歡迎台商回台投資行動方案」，並積極推動「新南向政策」，核心精神就是多元發展、雙向互惠，以及長期耕耘，並著重於人才培育、經貿合作、資源共享及區域鏈結等。

    賴清德進一步指出，經過大家多年來共同努力，看到許多成效。首先，2021年台灣對新南向國家投資已達58億美元，超過對中國大陸的投資；其次，雙向交流越來越密切，包含觀光、經貿合作等方面。

    賴清德說，也有很多新南向國家學子來台就學，有些畢業後留在台灣工作，為台灣貢獻；有些則回到僑居地或其他國家發展，為台灣發聲。無論如何，大家都是心繫台灣，為台灣而努力。他說，希望能持續加強僑務工作，讓台灣與更多國家有好的連結，並讓台灣的力量持續擴展，在國際上做出正面貢獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賴清德：努力維持台海和平現狀 接受一中、九二共識是讓渡台灣主權
    2023/06/04 17:38

    賴清德：努力維持台海和平現狀 接受一中、九二共識是讓渡台灣主權
    證交所董事長林修銘率隊越南招商 推動台商回台上市
    2023/06/02 15:24

    證交所董事長林修銘率隊越南招商 推動台商回台上市

    吳東亮獲頒北醫名譽醫學博士
    國銀新南向Q1大賺 黃天牧：積極簽MOU及申設據點
    2023/05/22 20:09

    國銀新南向Q1大賺 黃天牧：積極簽MOU及申設據點
    蔡英文：對新南向國家貿易額達1803億美元創新高
    2023/05/18 16:16

    蔡英文：對新南向國家貿易額達1803億美元創新高

    後升息時代投資首選
    國銀新南向獲利出爐 Q1創新高、是中國2.9倍
    2023/05/16 08:10

    國銀新南向獲利出爐 Q1創新高、是中國2.9倍
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播