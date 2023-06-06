賴清德：蔡政府新南向政策見效 台商投資額已超越對中投資

副總統賴清德下午接見「2023年全球傑出僑生校友」。（總統府提供）

2023/06/06 20:23

〔記者陳昀／台北報導〕副總統賴清德今天下午接見「2023年全球傑出僑生校友」時指出，蔡英文總統上任後積極推動新南向政策已看到許多成效，台商對新南向國家投資已超過對中國投資，他也期盼持續加強僑務工作，讓台灣與更多國家連結，持續擴展台灣的力量，在國際上做出正面貢獻。

賴清德表示，感謝大家的貢獻，得獎者來自不同國家及領域，但背後得獎的精神是一致的，包括在工商企業、學術研究、新聞及體育等領域，有非常傑出的成就，或熱心公益並積極投入僑務工作，大家的表現可說是台灣力量的延伸。

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賴清德指出，為了因應全球產業鏈重組，蔡總統上任後即提出「歡迎台商回台投資行動方案」，並積極推動「新南向政策」，核心精神就是多元發展、雙向互惠，以及長期耕耘，並著重於人才培育、經貿合作、資源共享及區域鏈結等。

賴清德進一步指出，經過大家多年來共同努力，看到許多成效。首先，2021年台灣對新南向國家投資已達58億美元，超過對中國大陸的投資；其次，雙向交流越來越密切，包含觀光、經貿合作等方面。

賴清德說，也有很多新南向國家學子來台就學，有些畢業後留在台灣工作，為台灣貢獻；有些則回到僑居地或其他國家發展，為台灣發聲。無論如何，大家都是心繫台灣，為台灣而努力。他說，希望能持續加強僑務工作，讓台灣與更多國家有好的連結，並讓台灣的力量持續擴展，在國際上做出正面貢獻。

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