國民黨立委陳雪生性騷判賠反嗆潑髒水 范雲：國會之恥毫無悔意

國民黨立委陳雪生被法院認定性騷擾判賠新台幣8萬元。（資料照）

2023/06/06 19:26

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳雪生因性騷擾案被法院判賠確定，他今（6）日反嗆提告的民進黨立委范雲「切莫藉機蹭熱發燒議題，亂潑髒水」。對此，范雲回應，陳雪生的三點聲明再次顯示他毫無歉意，更無任何反省，可說是最糟糕的性騷擾加害人，「這種人，繼續擔任立法委員，是台灣國會之恥」。

朝野立委在2020年間在國會推擠衝突，范雲指控陳雪生涉性騷擾，提告求償。北院一審判陳雪生須賠新台幣8萬元，經上訴。今日二審駁回上訴，陳雪生判賠確定，不得上訴。

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陳雪生今日透過聲明指出，范雲對外透過媒體無據指摘他為馬祖王，數度騷擾職員的指控，這部分全無證據。無奈法院對此毫無根據的誹謗行為認定無罪，實為司法已死，然他希冀范雲切莫藉機蹭熱發燒議題，亂潑髒水。

對此，范雲回應，陳雪生是法院一審、二審認證，以及臺北市性騷擾防治委員會、衛福部訴願委員會決定的性騷擾犯。陳雪生發聲明宣稱「因為身高差距，不可能有性騷擾」。今日法院終局判決，已經定讞性騷擾行為屬實。台北地方法院新聞稿清楚指出，「陳雪生係故意其以肚子碰觸范雲背部，而該行為已構成性騷擾」。陳雪生不但自欺欺人，更是對法律定義的無知。

范雲說，陳雪生的聲明再次顯示他毫無歉意，更無任何反省，可說是最糟糕的性騷擾加害人，陳宣稱「性騷擾是政治髒水」，無視法院宣判的時間，早在一個月前就公布，還要求她不要「藉機蹭熱發燒議題」，顯現毫無悔改及反省之心。

「陳雪生的言行，就是最惡質的性騷擾加害人的手段」，范雲強調，在她一開始公開抗議時，放話要她「提出告訴」；在她告贏時，以一句「司法已死」企圖污衊刑事、民事、行政三案全敗的事實，「這種人，繼續擔任立法委員，是台灣國會之恥」。

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