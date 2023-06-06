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    侯友宜控中央不理核廢 賴陣營：法院認證卡核廢的是新北市政府

    侯友宜競選工作室表示，稱中央未理會核廢料問題，民進黨總統參選人賴清德陣營批評，主張用核能、讓核廢料無法處理的罪魁禍首都是侯友宜，卻把核廢料問題推給別人。（資料照）

    侯友宜競選工作室表示，稱中央未理會核廢料問題，民進黨總統參選人賴清德陣營批評，主張用核能、讓核廢料無法處理的罪魁禍首都是侯友宜，卻把核廢料問題推給別人。（資料照）

    2023/06/06 20:10

    〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席柯文哲今稱核廢料是國民黨總統參選人、新北市長侯友宜要面對的問題，侯友宜競選工作室表示，侯友宜不斷向中央反映核廢料處理問題，中央皆未理會。對此，民進黨總統參選人賴清德陣營批評，主張用核能、讓核廢料無法處理的罪魁禍首都是侯友宜，侯卻把核廢料問題推給別人，請侯公開回答，核廢料到底要放哪裡？

    侯主張用核能 應公開說核廢料到底要放哪裡？

    賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，賴清德的能源立場一直都非常堅定清楚，就是持續推動綠能發展，達到能源自主；反而是主張使用核能的侯友宜，提不出核能的相關論述，也不斷閃躲核廢料如何處理，從不自己提出解法，新北市政府卡住核一乾式貯存的水保計畫10年，侯就是核廢料無法處理的罪魁禍首。

    侯在市府12年 若有能力處理核廢早就提政策了

    陳世凱批評，侯友宜在新北市當8年副市長、4年多市長，總計12年新北市政的經驗，如果侯友宜真的有能力提出以核安處理核廢料為前提的核能政策，早就提了。

    「事實上，侯友宜才是造成核廢料無法處理的罪魁禍首。」陳世凱提出數據指出，核一乾式貯存的水保計畫變更設計案，台電自2013年7月前後送審13次被卡到現在，直至2023年3月16日新北市政府敗訴、被卡10年；核二乾式貯存興建案被以逕流廢水理由從2015年11月送審被卡到現在，2023年4月19日最高行政法院判新北市敗訴，至今被卡8年，請教侯市府何時會依照最高行政法院判決給予核准？

    陳世凱強調，民進黨能源立場一直都非常堅定清楚，「非核家園」是民進黨的價值與目標，必須朝向永續、綠能的方向前進，才能留給下一個世代一個更好的環境。他呼籲，侯友宜既然主張核能，就不要閃躲核廢料問題，應該表態如何處理核廢料。

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