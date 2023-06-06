桃園市大成國中校長蘇佐璽 出任行政院原民會副主委

大成國中校長蘇佐璽（中）獲蔡英文總統令任命為原民會副主委。（記者李容萍攝）

2023/06/06 19:55

〔記者李容萍／桃園報導〕總統府6月2日發布總統令，令任命桃園市八德區大成國中校長蘇佐璽為原住民族委員會副主任委員，以推動原住民事務的發展和促進原住民族群權益，在復興區泰雅族部落土生土長的蘇佐璽，預計大成國中8日辦完畢業典禮後，9日就到原民委員會履新，他也是復興區繼前原民立委高揚昇於2013年擔任原民委員會副主任委員，時隔10年再出任中央部會副首長的第2人，被地方讚稱是「泰雅之光」、「復興之光」，更是「桃園之光」。

51歲的蘇佐璽，去年曾獲現任行政院副院長的前桃園市長鄭文燦推薦，獲民進黨徵召參選復興區長，雖然選舉結果以第2高票敗給連任的游正英，但選舉期間開辦40場次政見說明會，他很感動每場次都有許多鄉親認同民主選舉的真諦，願意參與說明會，選戰打完即使重回學校，他始終覺得對部落有更多責任，如今被借調和拔擢到中央部會擔任副主委，地方認為是「好人才不會被埋沒」。

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蘇佐璽自1995年擔任教職迄今28年，曾任復興區介壽國中、桃園區文昌國中校長及現任大成國中校長，介壽國中在他任內因學生人數增加增班、文昌國中也在他任內成了明星國中（吸引蘆竹南崁地區每日有9輛學生專車接送至文昌國中上課），大成國中也在他上任後成了市府教育局總量管制的學校，學生須遷戶籍滿2年才有機會就讀。

蘇佐璽提到，自己在國小、國中、高中的求學歷程中，曾受到老師許多幫助，包括買棉被、送水果、免費課輔等，他點滴在心頭，升大學時曾錄取台大法律系、中央警察大學，最後選擇高雄師範大學，決定當老師幫助弱勢學生和原住民學生。如今要從教育轉換跑道到公務體系，他也感謝行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、原民會主委夷將‧拔路兒的提拔。

大成國中校長蘇佐璽（左2）獲蔡英文總統令任命為原民會副主委，學校教職員送花祝賀。（記者李容萍攝）

大成國中校長蘇佐璽（中）獲蔡英文總統令任命為原民會副主委，學校教職員送花祝賀。（記者李容萍攝）

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