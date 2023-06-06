背棄新北市民落跑選總統 侯友宜：因為中央沒聽進地方的聲音

侯友宜（左）在新竹縣受訪說，因為中央沒有聽進新北市的聲音，他決定到中央挺身而出。（記者廖雪茹攝）

2023/06/06 19:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天（6日）在新竹縣被媒體問到，他獲得遠見五星縣市長，但外界質疑背棄新北市民、落跑選總統？他說，因為中央沒有聽進新北市的聲音，他決定到中央挺身而出，「我會用加倍奉還的態度，讓新北市更進步」，他願意面對及解決所有問題，這就是他出來參選總統的態度。

侯友宜今天下午4點許到新竹縣，參訪位在明新科大的青創基地，並與新竹縣長楊文科率領團隊市政交流。會後受訪時，對於外界質疑他背棄新北市民、落跑選總統，侯友宜說，他四連霸獲得五星市長的肯定，是4年來市民給予他滿滿支撐的力量，讓他得以走到今天，他非常感恩！

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侯友宜說，當然他仍發現很多問題，剛在會議中楊文科縣長也有提及，中央政府必須聽進地方政府的聲音，唯有解決地方的問題，地方才會有感，由下而上的聲音才會被聽見。

他接著說，這幾年，地方發生很多問題，但中央卻沒有確實的協助解決問題，反而在很多的問題上，中央產生了更多的弊病難解，甚至整個政府很多黑金和貪腐，讓人民生去信心。

侯友宜他強調，中央必須和地方合作，但是中央應先以身作則，聽進地方的聲音，與地方一起合作，「既然中央做不好，讓侯友宜來做。」他在地方做得好，得到五星市長，是因市民給他幫忙和肯定，他會帶著市民給我的祝福，到中央挺身而出，為新北市的進步而努力，「我會用加倍奉還的態度，讓新北市更進步，這也是我出來面對所有中央的問題，我願意解決，且不只是新北市，還包括新竹縣等各縣市的問題，這就是我出來參選總統的態度。」

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