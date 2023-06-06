為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    背棄新北市民落跑選總統 侯友宜：因為中央沒聽進地方的聲音

    侯友宜（左）在新竹縣受訪說，因為中央沒有聽進新北市的聲音，他決定到中央挺身而出。（記者廖雪茹攝）

    侯友宜（左）在新竹縣受訪說，因為中央沒有聽進新北市的聲音，他決定到中央挺身而出。（記者廖雪茹攝）

    2023/06/06 19:02

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天（6日）在新竹縣被媒體問到，他獲得遠見五星縣市長，但外界質疑背棄新北市民、落跑選總統？他說，因為中央沒有聽進新北市的聲音，他決定到中央挺身而出，「我會用加倍奉還的態度，讓新北市更進步」，他願意面對及解決所有問題，這就是他出來參選總統的態度。

    侯友宜今天下午4點許到新竹縣，參訪位在明新科大的青創基地，並與新竹縣長楊文科率領團隊市政交流。會後受訪時，對於外界質疑他背棄新北市民、落跑選總統，侯友宜說，他四連霸獲得五星市長的肯定，是4年來市民給予他滿滿支撐的力量，讓他得以走到今天，他非常感恩！

    侯友宜說，當然他仍發現很多問題，剛在會議中楊文科縣長也有提及，中央政府必須聽進地方政府的聲音，唯有解決地方的問題，地方才會有感，由下而上的聲音才會被聽見。

    他接著說，這幾年，地方發生很多問題，但中央卻沒有確實的協助解決問題，反而在很多的問題上，中央產生了更多的弊病難解，甚至整個政府很多黑金和貪腐，讓人民生去信心。

    侯友宜他強調，中央必須和地方合作，但是中央應先以身作則，聽進地方的聲音，與地方一起合作，「既然中央做不好，讓侯友宜來做。」他在地方做得好，得到五星市長，是因市民給他幫忙和肯定，他會帶著市民給我的祝福，到中央挺身而出，為新北市的進步而努力，「我會用加倍奉還的態度，讓新北市更進步，這也是我出來面對所有中央的問題，我願意解決，且不只是新北市，還包括新竹縣等各縣市的問題，這就是我出來參選總統的態度。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》藍軍有望整合？ 鍾東錦今晚與侯友宜餐敘
    2023/06/06 18:10

    獨家》藍軍有望整合？ 鍾東錦今晚與侯友宜餐敘
    柯文哲點名核廢議題 侯友宜競辦反駁
    2023/06/06 15:37

    柯文哲點名核廢議題 侯友宜競辦反駁

    吳東亮獲頒北醫名譽醫學博士
    「出來江湖混的，最後都要還」 柯文哲：核廢料是侯友宜要面對的問題
    2023/06/06 15:32

    「出來江湖混的，最後都要還」 柯文哲：核廢料是侯友宜要面對的問題
    侯盧配？盧秀燕：侯友宜會倒吃甘蔗「盧來盧侯」
    2023/06/06 11:07

    侯盧配？盧秀燕：侯友宜會倒吃甘蔗「盧來盧侯」

    後升息時代投資首選
    打陸戰！侯友宜：赴各縣市傾聽民意
    2023/06/05 12:44

    打陸戰！侯友宜：赴各縣市傾聽民意
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播