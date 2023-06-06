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    侯友宜率隊到訪 竹縣x新北交流扶植青創

    新北市長侯友宜今（6日）下午4點許帶領市府團隊，前往新竹縣設在明新科技大學的青創基地參觀，並與新竹縣長楊文科率領的縣府團隊市政交流。（記者廖雪茹攝）

    新北市長侯友宜今（6日）下午4點許帶領市府團隊，前往新竹縣設在明新科技大學的青創基地參觀，並與新竹縣長楊文科率領的縣府團隊市政交流。（記者廖雪茹攝）

    2023/06/06 19:56

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市長侯友宜今（6日）下午4點許帶領市府團隊，前往新竹縣設在明新科技大學的青創基地參觀，青創團隊一一向侯友宜介紹創新產品和服務，展現，稍後並與新竹縣長楊文科率領的縣府團隊市政交流。

    侯友宜一到場，受到學生列隊歡迎，侯與楊文科和明新科大校長劉國偉登上原住民的竹樓。青創團隊一一向侯友宜介紹創新產品成果、網路資源和服務，明新科大東南亞等國家學生介紹各國手工藝特色。

    兩位首長最後與學生、青創團隊等在青創基地門口大合照。楊文科向侯友宜介紹竹縣青創團隊，與在地創業青年交流互動，雙方團隊並互相分享青年創業環境的發展和青創政策推動，同時尋求青年議題上更多的合作。

    14組進駐青創基地團隊包括珩衍創意的網站、圖片設計及數位行銷，愛奇智慧科技介紹AI教材研發設計與教學活動，祐鵬健康科技介紹心壓計研發應用、健康照護服務與諮詢，職涯力公司說明英語線上教學服務、遊學客製化系統及模組化培訓專業師資等。

    秀湖文創工作室介紹陶藝雕塑、藝術品創作、產品設計企劃及包裝設計等，臥龍智慧環境介紹AIoT應用於廢水/水回收系統新建工程，騰達科技提供積電路佈局設計服務，集仕多公司介紹AI文字轉影音技術，智能自動生成套版影片。

    嘉姬黑豬農產品介紹冷鏈黑毛豬豬肉販售及運送服務、各項豬肉加工產品，八五三部落商行展示泰雅族創意特色料理與原鄉野菜整合資源平台，杉沐松農場提供文化體驗、餐飲服務，芃華國際餐飲介紹餐飲服務及線上食材銷售，奇藝弓坊提供手作弓箭DIY親子活動、射箭教學及原住民飾品販售等服務。捻花惹草工作室則是開發民族植物飲食系列商品，於網路交易平台販售。

    楊文科表示，近年來新竹縣非常重視青年領域，從學校社團開始積極補助鼓勵，也在明新科大設置了青創基地，持續培育輔導青創團隊；去年縣府攜手新創加速器StarFab Accelerator推動新竹縣創新創業培育計畫，成立AIoT加速器，成功媒合7組新創與企業合作。

    新竹縣青創團隊一一向侯友宜介紹創新產品成果、網路資源和服務，明新科大東南亞等國家學生介紹各國手工藝特色。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣青創團隊一一向侯友宜介紹創新產品成果、網路資源和服務，明新科大東南亞等國家學生介紹各國手工藝特色。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣青創團隊一一向侯友宜介紹創新產品成果、網路資源和服務，明新科大東南亞等國家學生介紹各國手工藝特色。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣青創團隊一一向侯友宜介紹創新產品成果、網路資源和服務，明新科大東南亞等國家學生介紹各國手工藝特色。 （記者廖雪茹攝）

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