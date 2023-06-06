為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    侯友宜的大麻煩來了？ 邱毅：「得罪4族群」讓選戰更難打

    邱毅認為，侯友宜漠視韓粉，又得罪深藍、郭粉和年輕人，這場選戰將更難打。（資料照）

    邱毅認為，侯友宜漠視韓粉，又得罪深藍、郭粉和年輕人，這場選戰將更難打。（資料照）

    2023/06/06 17:58

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜近期傳民調下滑，落後給民進黨候選人賴清德以及民眾黨候選人柯文哲。前國民黨立委邱毅認為「侯友宜的大麻煩來了」，侯最該溝通協調的人是郭台銘和韓國瑜，現在他卻漠視韓粉，又得罪深藍、郭粉和年輕人，這場選戰真的更難打。

    邱毅在臉書分析，四年前韓國瑜雖敗給蔡英文，但仍拿下558萬票，這個得票數早就突破國民黨的天花板。也就是說，韓粉對韓國瑜的熱愛程度，遠超過對國民黨的認同。不過，傲慢的國民黨高層始終不願面對現實。

    邱毅指出，最近侯友宜和朱立倫把批評者醜化成1450，並污衊成民進黨的側翼，其實這些批評多來自深藍、韓粉和郭粉。侯朱的倒行逆施，使侯友宜支持度如雪崩式下跌，還從老二掉成了小三。

    邱毅續指，這兩天韓粉五虎將之二的陳清茂和凍未條哥，將四年前侯友宜扯韓國瑜後腿，羞辱韓國瑜的言行匯整成視頻，這個視頻一上線便在網上瘋傳，韓粉的新仇舊恨都被激盪出來了。韓粉實力比郭粉強的多，連郭台銘這麼覇道性格，都得向韓國瑜公開道歉，並赴雲林與韓國瑜十指緊握，就是要爭取韓粉的支持。

    邱毅強調，友宜最該溝通協調的人是郭台銘和韓國瑜，而不是那堆七、八十歲的大老，不過侯友宜對同輩太傲慢，始終不肯真心誠意對郭韓低頭。現在侯友宜漠視韓粉，又得罪深藍、郭粉和年輕人，這場選戰真的更難打了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲點名核廢議題 侯友宜競辦反駁
    2023/06/06 15:37

    柯文哲點名核廢議題 侯友宜競辦反駁
    「出來江湖混的，最後都要還」 柯文哲：核廢料是侯友宜要面對的問題
    2023/06/06 15:32

    「出來江湖混的，最後都要還」 柯文哲：核廢料是侯友宜要面對的問題

    吳東亮獲頒北醫名譽醫學博士
    看完2024最新民調 李正皓：二次調查侯都是小三
    2023/06/06 14:11

    看完2024最新民調 李正皓：二次調查侯都是小三
    PO侯友宜「無限跳針怪中央」紀錄 卓冠廷酸：佩服記者朋友耐心
    2023/06/06 11:49

    PO侯友宜「無限跳針怪中央」紀錄 卓冠廷酸：佩服記者朋友耐心

    後升息時代投資首選
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播