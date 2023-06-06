侯友宜的大麻煩來了？ 邱毅：「得罪4族群」讓選戰更難打

邱毅認為，侯友宜漠視韓粉，又得罪深藍、郭粉和年輕人，這場選戰將更難打。（資料照）

2023/06/06 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人侯友宜近期傳民調下滑，落後給民進黨候選人賴清德以及民眾黨候選人柯文哲。前國民黨立委邱毅認為「侯友宜的大麻煩來了」，侯最該溝通協調的人是郭台銘和韓國瑜，現在他卻漠視韓粉，又得罪深藍、郭粉和年輕人，這場選戰真的更難打。

邱毅在臉書分析，四年前韓國瑜雖敗給蔡英文，但仍拿下558萬票，這個得票數早就突破國民黨的天花板。也就是說，韓粉對韓國瑜的熱愛程度，遠超過對國民黨的認同。不過，傲慢的國民黨高層始終不願面對現實。

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邱毅指出，最近侯友宜和朱立倫把批評者醜化成1450，並污衊成民進黨的側翼，其實這些批評多來自深藍、韓粉和郭粉。侯朱的倒行逆施，使侯友宜支持度如雪崩式下跌，還從老二掉成了小三。

邱毅續指，這兩天韓粉五虎將之二的陳清茂和凍未條哥，將四年前侯友宜扯韓國瑜後腿，羞辱韓國瑜的言行匯整成視頻，這個視頻一上線便在網上瘋傳，韓粉的新仇舊恨都被激盪出來了。韓粉實力比郭粉強的多，連郭台銘這麼覇道性格，都得向韓國瑜公開道歉，並赴雲林與韓國瑜十指緊握，就是要爭取韓粉的支持。

邱毅強調，友宜最該溝通協調的人是郭台銘和韓國瑜，而不是那堆七、八十歲的大老，不過侯友宜對同輩太傲慢，始終不肯真心誠意對郭韓低頭。現在侯友宜漠視韓粉，又得罪深藍、郭粉和年輕人，這場選戰真的更難打了。

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