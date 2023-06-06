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    首頁　>　政治

    控陳雪生性騷確定獲賠8萬 范雲︰改變不友善法制環境與文化

    民進黨立委范雲控告陳雪生性騷擾求償案，6日上午二審宣判勝訴，范雲在台北地院門口舉行記者會表示，走完控告過程，體會到整個文化、法律對受害者的不友善，雖然勝訴，自己卻高興不起來。（記者羅沛德攝）

    民進黨立委范雲控告陳雪生性騷擾求償案，6日上午二審宣判勝訴，范雲在台北地院門口舉行記者會表示，走完控告過程，體會到整個文化、法律對受害者的不友善，雖然勝訴，自己卻高興不起來。（記者羅沛德攝）

    2023/06/06 11:21

    〔記者溫于德／台北報導〕民進黨立委范雲控國民黨立委陳雪生3年前用肚子頂她背部3次，決定求償50萬元，台北地院維持簡易庭見解，認定陳構成性騷擾，判賠范8萬元確定。范雲親自聽判後坦言，有關本案的3個案件雖都勝訴，卻沒有一點高興的感覺，「因為從我公開指控他性騷擾到現在，這3年真的太辛苦了」。

    范雲說自己遭遇性騷擾「不想就這樣算了」，她感謝這些質疑與冷嘲熱諷，讓她親自感受到性別暴力受害人所面臨的困境，她會繼續在立法院努力，改變對受害人如此不友善的法制環境與文化。

    范雲進一步提到，接下來她將把經驗轉化成具體行動，全面徹底檢討目前性騷擾申訴制度、性別工作平等法及性騷擾防治法等法律缺漏，用自己的受害人經驗，以及協助過許多受害人的經驗，實際改革性騷擾申訴制。

    范雲回歸本案提到，她被陳雪生反提告刑事誹謗罪，從受害人轉為被告，每次都必須親自出庭，且直到現在，還是有人在網路上質疑，陳雪生是因為議場推擠，別無選擇，還指她的控訴是政治操弄；至於她對陳雪生申訴性騷擾雖已成立，陳也只要繳1至10萬元罰鍰。

    替范雲進行訴訟的律師賴芳玉表示，性騷擾受害人最困難的是面對組織或文化內層層的權力結構，提出申訴或控訴時，會召喚來更多的攻擊，因此希望藉此提醒擁有權力者，避免用各種偽裝的言行或理由對他人剝削或侵犯，否則就會像近期被控訴性騷擾者一樣，只會喊冤，繼續攻擊受害人，連道歉的能力都沒有。

    同場世新大學性別所教授陳宜倩說，社會大眾對性騷擾侵害的理解，若能拋棄「性道德」的框架，轉換成侵害受害人的「性自主權」、「工作權」等基本權利，應該可以減低對受害人的二度傷害。

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