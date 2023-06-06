洪智坤涉性騷女導演 陳菊嚴厲譴責：不可原諒！

陳姓女導演自曝曾遭民進黨政治人物H性騷，洪智坤發文道歉。（資料照）

2023/06/06 10:54

〔記者楊丞彧／台北報導〕政壇性騷風暴延燒，監察院長陳菊擔任高雄市長時的辦公室主任洪智坤，涉對女導演性騷擾，洪智坤於臉書發文道歉，陳菊今發表聲明感到非常難 過與愧疚，並指導演所遭遇的，已非洪所言「不好的感受」，而是嚴重的性騷擾，不可原諒！「在此給予最嚴厲的譴責」，希望洪智坤能誠實並嚴肅面對此事。

一名有20年從影經驗的陳姓女導演昨（5）日晚間在臉書自曝，2010年3月受民進黨H姓政治人物之邀，拍攝高雄市長選舉影片，卻在某汽車旅館遭H暗示可以金錢幫助她實現理想，還在床上對她進行動作，「要抱我，有摸到我，有摸到胸部」，讓她之後罹患創傷後壓力症候群。被點名的洪智坤今（6）日凌晨於臉書道歉，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。

請繼續往下閱讀...

洪智坤曾任高雄市長陳菊辦公室主任及高雄市政府市政顧問，2010年高雄市長選戰民進黨提名陳菊對上國民黨籍黃俊英。針對洪智坤騷擾導演一事，監察院長陳菊院長辦公室今日透過聲明表示，陳菊昨晚知悉此事極感震驚，導演因為替當時的競選團隊工作而遭遇此事，她感到非常難過與愧疚。

陳菊指出，導演所遭遇的，已非洪所言「不好的感受」，而是嚴重的性騷擾，不可原諒！我們在此給予最嚴厲的譴責，希望洪君能誠實並嚴肅面對此事。

對於昔日辦公室主任洪智坤涉性騷女導演，監察院長陳菊嚴厲譴責，表示不可原諒。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法