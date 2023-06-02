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    輝哥、蔡沐霖都找律師喊告？ 黃揚明曝：起死回生的唯一浮木「是司法」

    時任民進黨青年部主任蔡沐霖。（資料照）

    時任民進黨青年部主任蔡沐霖。（資料照）

    2023/06/02 23:19

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨接連爆發性騷擾案，不過遭指控性騷擾的導演「輝哥」以及被控未妥善處理，還疑似隱匿性平事件、包庇加害者的時任青年部主任蔡沐霖，後續都將案件交由律師處理。對此資深媒體人黃揚明認為，先堅決否認指控，再揚言提告，這種公關操作除了扭轉劣勢，也藉以傳達訊息給受害者「你敢跟我鬥？」

    黃揚明在臉書上以「為什麼輝哥、蔡沐霖都找律師揚言提告？」為題分析，即使他們都已社會性死亡，但他們不能認錯，也不會認錯，因為認錯，未來要面臨家人、同事、朋友全面唾棄，事業跌落谷底，而要讓自己起死回生的唯一浮木，就是司法。

    黃揚明指出，輝哥的操作模式是專業公關團隊，先堅決否認指控，再揚言提告，隨後請出太座寫一篇文情並茂的公開聲明，力挺、相信其清白，這種公關操作除了扭轉劣勢，也藉以傳達訊息給受害者：「你敢跟我鬥？」

    黃揚明續指，這種高牆式的壓迫，是性平案件中最可怕的一環。特別這次受害者多是涉世未深的年輕人，一旦面臨提告的壓力，多數人可能會半途而廢，甚至達成「私下和解」，要求受害人並發一篇文章稱「之前指控有誤會」云云，將大事化小、小事化無。

    黃揚明認為，這個階段民進黨若要把性平吃案陋習改正，不但要給予這些受害者最高強度的法律訴訟等面向的支持，也要讓這些受害者感受到該黨能對抗那些加害者組成的高牆，畢竟這些受害者即使字字血淚，但都強調自己熱愛著民進黨，期待民進黨能變得更好。

    至於民眾能做的，就是給予受害者更多的勇氣，並且從自身做起，讓這個社會能往更進步的價值邁進。

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