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    籲民進黨改革「縱容性騷擾」文化 范雲：將申訴機制打掉重練

    范雲呼籲，民進黨必須徹底檢討，痛下決心改革縱容性騷擾的組織文化。（范雲辦公室提供）

    范雲呼籲，民進黨必須徹底檢討，痛下決心改革縱容性騷擾的組織文化。（范雲辦公室提供）

    2023/06/02 21:50

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨近日性平爭議連環爆，形同政壇「#MeToo」事件。對此，民進黨立委范雲今（2）日呼籲，民進黨必須徹底檢討，痛下決心改革縱容性騷擾的組織文化，事件凸顯黨內性騷擾申訴機制已經失靈，必須打掉重練，重新建立一套得以接住每一位受害者的制度。

    民進黨陷性平風暴，黨內外究責聲浪四起。民進黨主席賴清德召開臨時黨務主管會報，發表三項革新方案，包含建立直接申訴窗口、零容忍處理原則、立即修改黨內規章強化性平機制。他呼籲被害者，「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』，你們的人身安全與權益，比什麼都重要」。

    范雲表示，她的心情非常沈重，民進黨必須徹底檢討，痛下決心改革縱容性騷擾的組織文化，事件凸顯，黨內性騷擾申訴機制已經失靈，必須打掉重練，重新建立一套得以接住每一位受害者的制度。

    范雲指出，性騷擾申訴機制必須有3個原則，「通報義務、接受調查、不讓當事人曝光」，除了改革制度，性平意識必須成為民進黨DNA，黨必須要重新教育每一位主管和黨工，了解完整性別平等內容。

    民進黨立委吳思瑤說，力促國家法制更進步的同時，萬萬沒想到民進黨內的性平文化，仍處於極不進步、亟待革新的狀態，「對於接連爆出的黨內性騷擾、霸凌案件，除了心痛、更是憤怒！」

    兼任民進黨新住民部主任的立委羅美玲亦指出，她身為女性政治人物，能夠理解在遭遇性騷擾當下的噁心、憤怒與不知所措，特別是試圖求助後卻被推開的絕望感，其所帶來的傷害絕對不亞於性騷擾本身。對於性騷擾行為，新住民部絕不會容忍、更不可能壓案、冷處理。

    羅美玲說，性暴力問題並不只會發生在政治場域，在生活中的各個場域都有可能發生。相信這次調查後的懲處不會是終點，民進黨會從制度、教育與文化等方面，全力完善性暴力的防治與處置。

    醫護專業背景的民進黨立委陳靜敏也呼籲，強化醫療場域的性平事件蒐證、處理機制，讓每一位護理同胞透過這個機制獲得健全保護及協助，防止這類事件再次發生，「我想對這些勇敢站出來的人說，你不是一個人，我們會和你站在一起，做你最堅強的後盾，正義永遠不會遲到」。

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