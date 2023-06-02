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    漢子、燕子再度合體 侯友宜明天台中走透透

    侯友宜明天南下台中，與盧秀燕合體，交流市政，拜會地方。（資料照）

    侯友宜明天南下台中，與盧秀燕合體，交流市政，拜會地方。（資料照）

    2023/06/02 18:39

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨總統參選人侯友宜展開全國請益之旅，這週來到台中市，明天（3日）行程滿檔，將與中台灣最強「母雞」台中市長盧秀燕合體， 盼能再造漢子與燕子合體旋風，拉抬聲勢。

    事實上，侯友宜與盧秀燕上屆任期迄今，雙方市政交流同台的機會不多，侯友宜明天特地到台中與盧秀燕同台，雙方將針對台中市與新北市進行閱讀推廣以及圖書館建設市政交流，共同倡議「生活的圖書館」宣言。侯友宜獲徵召代表國民黨角逐明年總統大選，漢子與燕子再度合體，效應備受關注。

    侯友宜也將在盧秀燕陪同下，到清水紫雲巖參拜。他也會拜會台中市議長張清照、前議長張清堂、副議長顏莉敏，以及藍營地方各級民代，包括國民黨立委楊瓊瓔、江啟臣等人及立委參選人、國民黨台中市議會黨團與無黨籍議員約30人均與會，除了合影，更將與500名地方鄉親座談。

    侯友宜明天下午也推出參選總統以來首場青年座談會「侯侯拚未來─侯友宜與中部青年「友」約」，與年輕立法委員參選人黃健豪（北區北屯）、羅廷瑋（中西東南區）、廖偉翔（西屯南屯）等人，一同和青年暢談社會議題。

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