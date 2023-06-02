議會審議中捷作業程序精進報告 陳淑華質疑沒講到重點

中市議會審議中捷綠線作業程序精進報告，市議員要求加快設「月台停車緊急按鈕」。（記者蘇金鳳攝）

2023/06/02 17:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線5月10日發生列車撞上吊臂而造成1死10傷，中捷公司今天在市議會交通地政委員會提出標準作業程序精進報告，市議員陳淑華質疑精進報告沒有講到重點，多位市議員也質疑只有精進SOP，對於是否設置月台停車緊急按鈕及在車頭設外物侵入偵測器都未回答，質疑呼攏議會，同時，黃守達及曾朝榮多位市議員要求成立市議會的調查小組，委員會通過，將送大會討論。

交通局長葉昭甫表示，中捷綠線沒有偵測系統，國內的各軌道公司都注意在此點，也都在討論中；中捷公司總經理莊明聰表示，月台緊急按鈕預計9月展開相關作業，明年初可啟用，至於車頭安裝偵測器全世界都沒有，但會邀請原廠開會，討論其可行性。

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台中市議會交通地政委員會今天針對中捷綠線事故提出標準作業程序精進報告，總經理莊明聰表示，共有9大精進作為，分別是險阻手勢標準化、停靠月台尚未發列車暫停列車發車方式、隨車人員值勤包優化等。

市議員陳淑華則質疑，精進報告沒有講到重點，硬物碰到隔音牆，有四十一秒防止意外發生，運安會提期中報告，就是要加強整個系統安全的監測，月台緊急按有無要設？行控中心的應變，行控中心人力夠不夠都未講。

陳淑華指出，中捷重大事故凸顯台中捷運綠線對預警系統付之闕如。除了全線沒有安全監測外，連軌道上異物也要撞到了才有反應，問題是撞到了就發生無法彌補的傷亡，無法預警、反應慢好幾拍，整個無人駕駛系統設計觀念落伍，無法保障乘客、人員安全，甚至連車前監視器都沒有，遑論先進的安全自駕裝置。

陳淑華要求，中捷要撥一筆預算，專款用在提升無人自駕系統、全線裝設安全監測設備，確保乘客人員安全，畢竟安全才是唯一。

黃守達也表示，中捷綠線已應允設置月台緊急停車鈕，據資料指出，預計9月就會開始動作，什麼時候能夠設置完畢？

此外，對於軌道異物入侵偵測系統，有雷達、紅外線技術等討論，黃守達表示，哪一個才是目前評估最有可行性的？到現在始終都沒有明確答案。黃守達認為，由此可見，軌道異物入侵偵測的完善，還有很長一段路要走，期程要如何設定？中捷應該向市民說明清楚。

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