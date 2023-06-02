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    曹興誠：跟中共談和平就是叛徒

    聯電創辦人曹興誠2日出席黑熊學院新教室啟用記者會，上台致詞表示備戰才是面對中國威脅的正確方法。（記者塗建榮攝）

    聯電創辦人曹興誠2日出席黑熊學院新教室啟用記者會，上台致詞表示備戰才是面對中國威脅的正確方法。（記者塗建榮攝）

    2023/06/02 17:09

    〔記者蘇永耀／台北報導〕推動民防工作不遺餘力的「黑熊學院」，今天下午舉行新教室啟動記者會，並宣布將提供線上課程，讓更多民眾能夠參加與學習。與會的聯電前董事長曹興誠再度批評部分人士與中共的「談和說」，並指中國領導人習近平已表明在台灣問題妥協退讓就是痴心妄想，政治人物若還意圖中共談和平，那就是叛徒。

    曹興誠說，面對中國唯有充分備戰，才能讓中共了解代價巨大，黑熊學院的目標就是幫台灣培養面對侵略的韌性與耐力。同時他也指出在今年4月習近平公開說：「指望中國在台灣問題上妥協讓步，那是痴心妄想」，倘若台灣政治人物還意圖跟中共談和平，那就是叛徒，他也反問那些想跟中共談和的人，是想去談什麼呢？生命、自由、財產、尊嚴只能自己維護，是不能跟侵略者談來的，台灣民間要團結起來，重視民防，才有民主人權。

    黑熊學院共同創辦人沈伯洋教授接著說明學院最新的工作計畫。沈表示，戰時需要比平時更多的消防、搜救、救護、避難、通訊安全、資訊識別、及治安維持能力，才能建構一個能夠自立自足的大後方，讓前線戰士更能專注應戰。而黑熊學院正積極開設適合全年齡的基礎營課程，為期一天的訓練包含四大課程：現現代軍事科普、資訊作戰、衛生與基礎救護、避難實作工作坊。

    黑熊學院執行長何澄輝也說明學院在下半年度最重要的專案，即黑熊民防線上課程以及戰爭版民防手冊的發布。黑熊基礎營線上課程將於七月正式推出，並結合實體混成課程，讓學員在完成學習後，報名線下實作混成課，以小組方式複習急救技巧、驗證避難背包準備。戰爭版民防手冊則以戰爭情境，參考真實情境提供知識與自訓技巧，面向包含資訊戰、第五縱隊識別，是便於全民攜帶的戰時生存工具書。

    聯電創辦人曹興誠2日出席黑熊學院新教室啟用記者會，上台致開場詞。（記者塗建榮攝）

    聯電創辦人曹興誠2日出席黑熊學院新教室啟用記者會，上台致開場詞。（記者塗建榮攝）

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