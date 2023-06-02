羅東開元市場重建經費難籌措？ 李錫欽質疑政見跳票

宜蘭縣羅東鎮民代表會副主席李錫欽（前排左）、鎮民代表陳定霖（左起）、簡鳴佐、林美滿、張蕙蘭、林碧霞，赴開元市場勘查。（記者蔡昀容攝）

2023/06/02 16:40

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮開元市場（第三市場）啟用50年，有建物老舊、漏水、耐震不足等問題，鎮民代表會副主席李錫欽等，今（2日）赴現場勘查，質疑公所籌不到重建經費，僅做耐震補強，政見跳票。鎮公所回應，已著手規劃前置作業，何來跳票之說。

開元市場1973年起營運，建物3層樓高，鼎盛時期有逾百攤位，但受建物老舊、漏水、陰暗、排氣通風不佳、耐震不足等影響，許多攤位外溢到建物周邊，也影響附近學校和醫院交通。

請繼續往下閱讀...

李錫欽、鎮民代表陳定霖、簡鳴佐、張蕙蘭、林美滿、林碧霞，今天赴開元市場勘查。李錫欽表示，建物破破爛爛，鎮長吳秋齡也曾允諾改建，但先前開代表會，公所主管竟回覆，估需近10.5億元經費，難以籌措；看看隔壁冬山鄉，以1億元就啟動傳統市場改建，為何羅東做不到？

陳定霖表示，開元市場已不符現代使用需求，就地下室來說，實際對民眾營業的攤商剩3個，大部分空間被拿來停機車和倉儲。簡鳴佐說，重建案攸關攤商生計，使用3樓空間的桌球及跆拳道委員會也受到影響，但至今沒看見任何安置、搬遷等配套計畫。

張蕙蘭直言，錯誤的政策比貪污更可怕，50年危樓為何不敢改建？執政者要有遠見，眼光要看遠，改建刻不容緩，請鎮長把公帑花在對的地方。林美滿說，外界期盼改建市場之餘，也能解決周邊交通問題，吳秋齡卻政策跳票。

鎮公所回應，開元市場規劃重建為地上6層及地下2層建物，總樓地板面積5362坪，量體比冬山公有市場重建案大10倍有餘，經專業建築師評估，10.5億元經費實屬合理，除了容納現有攤舖，也規劃用餐、社區使用、停車空間。

鎮公所說明，公所依中央指示辦理耐震補強，維護鎮民生命財產安全，而在爭取經費執行重建之前，也有進行前置作業，包含清查、規劃安置計畫等，何來政策跳票之說。

宜蘭縣羅東鎮開元市場使用50年，建物老舊，有漏水、耐震不足等問題。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣羅東鎮開元市場地下室，實際營業攤商不多，多數空間用來停機車和倉儲。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法