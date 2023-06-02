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    首頁　>　政治

    李乾龍：侯友宜三顧、六顧茅廬都要請出王金平

    2023/06/02 15:58

    〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨前秘書長李乾龍1日晚間宴請前總統馬英九、立法院前院長王金平、國民黨榮譽主席吳伯雄、藍委江啟臣等人，與代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜餐敘，李乾龍透露，不論要三顧茅廬、六顧茅廬都必須把王金平請出來擔任競選要職，如此一來才能穩固中南部軍情，讓藍軍大團結。

    李乾龍昨在自家宴客，馬英九、王金平、國民黨榮譽主席吳伯雄、新北市議長蔣根煌、桃園市議長邱奕勝、前內政部長廖了以、馬英九辦公室執行長蕭旭岑、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、藍委謝衣鳳、江啟臣及前立委林郁方都是座上賓，值得一提的是，侯友宜左右兩側分別坐王金平、馬英九，座位配置也頗耐人尋味。

    李乾龍透露，其實邀請名單還包括國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜，只是朱有既定行程、韓人在國外未能前來，前副總統吳敦義則因身體微恙無法赴約；李說，餐敘談話內容都環繞在國民黨如何團結，以及暢聊國家大事，大家都對2024年重返執政很有信心。

    「不論三顧茅廬、六顧茅廬都要把王金平請出來」李乾龍直言，侯友宜現在的競選團隊有未臻成熟處，乍看還是市長規格的陣容，難以走出新北市，面對總統規格的選戰略有不足，他認為，王金平是侯友宜的諸葛亮、勝選的關鍵之鑰，只有請出王指揮作戰才能扭轉現況、磁吸中南部的藍營支持者，侯友宜不論三顧、六顧茅廬都該請出王金平。

    李說，侯友宜雖是南部小孩，但在中南部知名度還沒打開，想要打贏2024年選戰，只靠侯個人魅力與黨中央支援還不夠，若獲王金平加持，自然可以說服紅、白、黑等派系大老，李強調，拉攏王金平入陣才能迎刃而解所有問題。

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