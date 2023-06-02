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    民進黨再爆疑性騷事件 黃捷：各黨應立即成立「性平調查小組」

    高雄市議員黃捷。（資料照）

    高雄市議員黃捷。（資料照）

    2023/06/02 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨再爆性騷擾吃案，一位前女性黨工今（2）日在臉書指控遭男同事性騷擾時，向時任青年部主任蔡沐霖反映，卻被逼道歉，甚至被言語霸凌辱罵，對此高雄市議員黃捷表示，自己看到文章後氣到發抖，呼籲民進黨中央應立即成立「性平調查小組」，反省過去，防範未來。

    黃捷在臉書憤怒表示，看完前女性黨工的文章後，自己氣到發抖，甚至有作嘔感，文中這兩個政壇噁男，從職場性騷到職場霸凌，公然踐踏女性到無法無天的地步，真的可惡！

    黃捷指出，擔任主管要職的人，不僅沒有守護受傷的下屬，反而仗勢欺人，以非我族類、袒護親信的心態在壓迫女性。有這種人格特質，根本不配擔任任何黨公職、禍害他人，應予以解職。

    黃捷續指，潘朵拉的盒子已經被打開了，民進黨作為負責任且重視平等價值的執政黨，應作為表率，率先提出機制解決，大破大立面對它，才對得起所有懷抱信念、為黨努力的政治工作者。

    黃捷呼籲，民進黨中央應立即成立「性平調查小組」，反省過去，防範未來。過去若有黨工受到不平等對待，都能透過這個最直接的管道，讓正義得以伸張，而國民黨、民眾黨都應組成性平小組，調查並受理過去的性平案件，用最高規格來審視政治職場的友善程度，而不是雙重標準，毫無性別意識卻在此時消費性平事件。

    黃捷在文末直言，作為政治工作者，大家都應擔起社會責任，共同為性平價值努力。

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