藍營中常委沈智慧後悔空白授權朱立倫徵召 要求郭侯第2階段競爭

國民黨中常委沈智慧（中）。（資料照）

2023/06/02 14:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常委沈智慧今日中午接受網路直播節目「品觀點－觀點芹爆戰」專訪時，痛陳原本總統提名規格應該要比立委提名作業還高，但這次國民黨的總統徵召方式，竟連提名一個立委都不如，她還說，「我沒想到自己支持的主席（朱立倫）是這樣的人！」並稱後悔當初為何要空白授權朱立倫徵召。

沈智慧強調，目前唯一能夠解決朱立倫徵召侯友宜爭議的方法，就是在7月23日國民黨全代會召開前，展開郭台銘與侯友宜的第2階段競爭，先前朱立倫的宣布就當成第1階段的結果，侯友宜是國民黨內最強人選，第2階段再與郭台銘根據全民調結果決定，由誰代表國民黨參選總統，畢竟朱立倫曾經答應過郭，會在6月18日前執行民調作業。

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沈智慧質疑，黨中央5月17日公布的內參民調結果是「不清不楚的民調，連民調題目內容都不知道」，而且只有郭、侯兩個人對比，沒有與其他政黨競爭對手做比較，這種民調怎麼能讓人心服口服？

沈智慧並稱，早在1個月前她就已經知道朱立倫選定侯友宜，理由是侯聽話、比較好掌控，朱立倫擔心郭台銘無法被掌控，當時她就透過管道告訴郭台銘，但郭打死不相信，還說朱立倫一定會提名他，5月17日朱立倫要宣布徵召侯友宜的前一天晚上，她與郭台銘弟弟郭台強聚會時，也告訴對方隔天中常會要宣布徵召侯友宜，郭台銘還是不相信，當下她還問郭有沒有被通知，對方說沒有，而且當晚郭仍以為自己會被徵召，因為到了16日朱立倫都還告訴郭台銘，只要能說服侯友宜，就會提名郭。

沈智慧說，雖然願賭服輸是對的，但「詐賭可以不服」，「這就是詐賭！」黨中央都已經內定侯友宜，還要騙郭台銘，國民黨不能讓人家覺得是一個詐騙集團，應該先認錯，承認耍了郭台銘。

沈智慧還說，雖然自己在前年賣力幫助朱立倫競選黨主席，但在徵召總統參選人這件事情上，她很責備自己、很難過，「我沒想到自己支持的主席是這樣的人」，後悔當初為何要空白授權朱立倫，並痛批朱立倫忘了自己是誰，不該成為獨裁的主席，而且徵召總統參選人應該經中常會通過，即便只是鼓掌通過都可以，但相關程序都沒有，朱立倫根本不把中常會當成一個國民黨的最高權力機構，無視中常委存在。

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