侯友宜指民進黨面對缺電亂了方寸 鄭文燦反批「對台灣電力狀況不了解」

行政院副院長鄭文燦今天在高雄出席光寶科技的動土典禮，事前面對媒體詢問侯友宜批評台電缺電問題，指侯並不了解台灣的電力狀況。（記者許麗娟攝）

2023/06/02 13:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕台電台南豐華變電所昨（1日）下午因電力設備故障跳電6分鐘，造成台南及高雄科學園區及高雄園區部分廠商電力降壓，將代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜昨天批民進黨面對缺電亂了方寸、毫無章法，對此，行政院副院長鄭文燦反批「侯市長對台灣的電力情況並不了解」。

對於侯友宜對民進黨2025非核家園提出質疑，指台灣缺電又不肯承認，還騙來騙去，如果民進黨做不到就換他來做。鄭文燦先是反擊侯市長是講錯了，也是診斷錯誤。指昨天台電的跳電事件是電力設備故障，而不是缺電。

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鄭文燦說，這幾年台電因為加強檢修的頻率，電力設備故障確實在大幅下降，但是故障的原因是電網需要提升韌性，台電已經提出電網韌性強化的調整計畫，這幾年都投入大量經費，也因為這樣的檢修，讓台電的電力供應可以穩定。

鄭文燦進一步指出，侯友宜對整個台灣的電力情況並不瞭解，在馬政府執政時代，只核定增建1個大型電廠的計畫，蔡政府時代，則核定增建7個電廠的計畫，因為有這樣的增建，才能夠讓台灣不缺電，能夠穩健發展綠能，包括因為電力供應穩定，才能夠穩健投資南方，包括投資高雄在內，很多企業都到高雄投資，是因為高雄電力的供應、土地的供應是非常充沛的。

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