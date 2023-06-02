應曉薇宣布爭取國民黨提名 憂于美人「分散藍營票源」

台北市議員應曉薇舉辦「參選立委誓師大會」，宣布爭取國民黨中正萬華區立委初選提名。（記者蔡亞樺攝）

2023/06/02 12:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市中正、萬華區立委選戰，民進黨決定徵召台北市議員吳沛憶，媒體人于美人日前也表態以無黨籍身分參選，國民黨台北市議員應曉薇今日正式宣布爭取國民黨內立委初選，應曉薇受訪時不諱言，于美人參選對藍綠殺傷力很大，也一定會分散藍營票源。

應曉薇上午在青年公園舉辦「參選立委誓師大會」，2個女兒應佳妤、應佳伶罕見現身，台灣最知名的連體嬰弟弟張忠義及多名身障人士皆出席力挺，營造浩大氣勢。應曉薇發表爭取初選提名宣言，表示她從天人交戰昇華為當仁不讓，下定決心除了守護中正萬華，更進一步她要守護中華民國。

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應曉薇說，擔任市議員13年任內踏實負責，話少會做事，她關注弱勢，台灣這塊土地上任何人都不應該被貼上貧窮標籤，她同時支持鴻海創辦人郭台銘說的「0到6歲孩子國家養」，老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，這才是普世價值。

應曉薇表示，25年來她親筆寫了15萬封受刑人回信，這樣的恆心與毅力無人能比，就如同她站在這裡挑戰國民黨立委初選的決心一樣，資源、時間雖短，也要為了捍衛軍公教勞，老人、青年、孩童殺出重圍，電話民調請「唯一支持應曉薇」。

媒體問起于美人參選對國民黨的影響，應曉薇認為，不管是于美人或民眾黨派任何人參選立委，砲口就是對準國民黨，所以一定會分散藍營票源，于美人是很棒的參選人，對藍綠的殺傷力都很大。就算于美人會分散藍營的票也沒關係，相信中正萬華區鄉親朋友，每個人都很疼惜應曉薇。

國民黨至今仍尚未決定中正萬華區立委人選，應曉薇對此表示，國民黨動作慢也好、有想法也好，她沒有和台北市黨部聯繫，下定決心要開戰就會一步一腳印踏實走，讓中正萬華的朋友瞭解想為國家和地方做事的決心，並遵從黨的機制參與初選。

對於2個女兒現身站台，未來是否交棒給年輕人？應曉薇說，「是、我要交棒給年輕人」，但女兒是希望幫媽媽找到更有為的年輕人交棒，不會是女兒。至於支持郭台銘0到6歲國家養是否支持郭台銘？應曉薇說，好的政策是大家都支持，她支持國民黨總統提名人侯友宜，郭台銘政見很好，國民黨也要傾聽。

台北市議員應曉薇舉辦宣布爭取國民黨中正萬華區立委初選提名，2名女兒難得現身力挺。（記者蔡亞樺攝）

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