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    新北衛生局員工輕生案侯未道歉！侯陣營：衛生局謙虛以對

    新北市長侯友宜被綠營議員反擊，新北市府衛生局林姓員工輕生案，被監察院糾正，但侯友宜從未道歉。（資料照）

    新北市長侯友宜被綠營議員反擊，新北市府衛生局林姓員工輕生案，被監察院糾正，但侯友宜從未道歉。（資料照）

    2023/06/02 11:44

    〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨前黨工遭性騷擾疑被吃案，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨批評，不要鬧大、擔心影響名譽，甚至干預被害者出面指控，都是很可恥的事，必須唾棄；被綠營議員反擊，新北市府衛生局林姓員工輕生案，被監察院糾正，但侯友宜從未道歉；侯友宜競選工作室發言人、新北市議員江怡臻今天在立院黨團記者會後受訪時表示，衛生局謙虛以對，未來會持續加強市府員工的性平意識。

    民進黨新北市議員張錦豪、戴瑋姍指出，新北市衛生局女職員在2020年因為不堪權勢性侵而輕生過世，市府因為處理不當還被監察院糾正，侯友宜至今連一句道歉也沒有，也沒有市府官員被懲處。

    江怡臻表示，衛生局長在第一時間接獲匿名檢舉時就啟動關懷，不足部分也徵詢整個新北市府，性平委員會副召集人是副市長，也會做相關處理。

    媒體追問，監察院後來糾正衛生局有疏失，侯友宜、衛生局卻沒有道歉，江怡臻對此說，衛生局謙虛以對，後續將加強市府員工的性平意識，以及第一時間處理通報的原則。

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