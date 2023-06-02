民眾黨酸綠能黑金規模猶如「國家隊」籲民進黨正面回應

民眾黨立法院黨團立委張其祿（右）、陳琬惠（左）2日召開「光電弊案燒不停 民進黨別再裝傻！」記者會。（記者劉信德攝）

2023/06/02 11:07

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院台灣民眾黨黨團今天召開記者會指出，民進黨執政7年以來，光電弊案持續延燒、親綠顧問爭議不斷，立意良善的能源轉型政策淪為地方黑金溫床，規模猶如「國家隊」，民進黨主席賴清德應正面回應綠能黑金問題，不能只用一句「打擊黑金槍毒決心不會變」就想輕輕帶過，同時呼籲檢調深入調查，不能縱放。

民眾黨立委陳琬惠表示，前行政院顧問古盛煇擔任總裁的力暘能源，在台南七股區用地取得疑涉不法，日前被依詐欺等罪嫌400萬元交保。在古盛煇被約談前，就曾有議員接獲陳情，業者以低價強取土地興建七股光電場，引發不少民怨。

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陳琬惠說，除了力暘能源案，自己先前揭露台鹽綠能前董事長陳啟昱不顧經濟部反對，強行引入4間民股公司，宸峰工程負責人蔡清旭的承暘光電就是其中之一，蔡清旭也是前民進黨中執委郭再欽的好朋友，陳啟昱毫不遮掩將工程發包給與蔡清旭，涉嫌利益輸送，雖然經濟部已移送檢調，自己也會持續在國會監督，釐清行政責任。

陳琬惠直言，從學甲爐碴案、88槍擊案、台南市經發局長涉貪，到台南正副議長賄選案，台南光電背後龐大的利益糾葛令人震驚。沒有人會反對發展再生能源，但絕對不能放任「綠能蟑螂」橫行無阻，呼籲檢調徹查到底，給人民一個交代。

民眾黨立委張其祿也說，針對綠能黑金問題，民進黨主席賴清德先是詭辯「沒有條件」，隨後又把矛頭指向黨內鬥爭，繞了一大圈還是在幫龐大的黨政利益打掩護。此外，賴清德至今尚未回應缺電問題的核心，包括發電量是否滿足用電需求、電網是否足夠穩定，只在「不是缺電」以及「餘電不夠」等文字遊戲之間來回跳針。

「用電不夠，黑金來湊！」張其祿指出，蔡英文總統從2016年上任以來，先後提出「2025非核家園」以及「2050淨零碳排」，然而民進黨急於求成，政治力凌駕工程與經濟專業，缺乏務實規劃，造成台灣能源供應的隱憂。

張其祿表示，在能源政策束縛之下，經濟部只能選擇用最昂貴的綠電追趕用電需求。​​政府的放任造成「尋租」風氣盛行，讓特定企業、政府公權力與地方勢力共構成為「綠能複合體」，大資本家、政客及地方勢力勾結並把持土地，賺取優惠性綠電躉購，形同拿納稅人的錢「劫貧濟富」，也導致賄賂、暴力威脅各種弊端叢生。

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