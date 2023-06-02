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    「台美21世紀貿易倡議」簽署首批協定 納入「反貪腐」章節

    「台美21世紀貿易倡議」首批協定由我駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（左3）代表雙方簽署，行政院政務委員鄧振中（左1）、美國副貿易代表畢昂奇（右2）及美國在台協會理事主席羅森柏格（右1）在場見證。（行政院經貿辦提供）

    「台美21世紀貿易倡議」首批協定由我駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（左3）代表雙方簽署，行政院政務委員鄧振中（左1）、美國副貿易代表畢昂奇（右2）及美國在台協會理事主席羅森柏格（右1）在場見證。（行政院經貿辦提供）

    2023/06/02 00:17

    〔記者吳政峰／台北報導〕駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯6月1日在華府美國在台協會（AIT）總部簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，其中包含「反貪腐」章節完成簽署，法務部表示，此舉將確認台美雙方遵循聯合國反貪腐公約及依據「世界貿易組織政府採購協定」，以透明、公正方式進行政府公共採購之義務。

    法務部指出，反貪腐章節內容涵蓋完善內國反貪腐法制、促進公務員廉政措施、鼓勵私部門建立內部法遵措施、強化資訊公開、深化誠信經營、促進社會參與等面向，確認台美雙方遵循聯合國反貪腐公約及依據「世界貿易組織政府採購協定」，以透明、公正方式進行政府公共採購之義務，為我國持續精進反貪腐與國際接軌奠定重要基礎。

    法務部說明，台美雙方自2022年6月啟動貿易談判，有鑑於兩國就清廉、誠信等政策目標具高度共識，且雙邊法制標準相當，遂將反貪腐列為首批貿易倡議談判議題，共同致力於提升雙方清廉、誠信的投資環境，作為吸引外商投資最佳後盾，共同提升雙方廠商國際競爭力，協助企業安心投資，永續發展。

    法務部表示，廉政與友善的投資環境密不可分，我國多年來致力於廉能建設接軌國際，自主實踐「聯合國反貪腐公約」，清廉印象指數已連續2年超越全球86%受評國家，領先大部分亞太國家，相較於鄰國，台灣以法治、透明、公開、效率等優勢，從公部門服務創造適合企業發展的優質環境，吸引外商來台投資。

    行政院經貿談判辦公室說明，簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題，加上後續即將展開談判的7項議題包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，不僅涵蓋了當前全球關心的新興經貿議題，也納入如CPTPP等高標準貿易協定的相關內容。

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