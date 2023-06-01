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    退撫新制7月上路 基金管理局：明年元旦起開辦自主投資

    新進公教人員退撫新制將於7月上路，主責管理退撫基金之「公務人員退休撫卹基金管理局」今日揭牌。（考試院提供）

    新進公教人員退撫新制將於7月上路，主責管理退撫基金之「公務人員退休撫卹基金管理局」今日揭牌。（考試院提供）

    2023/06/01 18:52

    〔記者林曉雲／台北報導〕新進公教人員退撫新制預計在7月1日上路，改採確定提撥之個人專戶制，公務人員退休撫卹基金管理局今（1）日舉行揭牌儀式。基金管理局局長陳銘賢說明，在兼顧個人財務自主及退休所得適足下，管理局將為新進公教人員建構公教人員個人專戶專屬架構及數位化自主投資平台，預計自明（114）年1月1日起開辦自主投資，提供新進公教人員選擇，累積本金及孳息，作為退撫儲存準備。

    陳銘賢也說明，公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，以及公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例法，總統於今年1月11日公布，今年7月1日以後初任之公教人員，將適用新退撫制度，改採「確定提撥制之個人專戶」。

    考試院院長黃榮村表示，個人專戶制可避免支出大於收入的財務失衡問題，基金管理局會做好規劃與準備，建立完善之新進公教人員個人專戶，並設計不同投資組合方案提供選擇，累計其投資收益，保障公教人員退撫權益。

    黃榮村表示，基金管理局順利改制上路，相信日後在投資決策上能夠更靈活、更有效率，整體運作效能也更加提升，基金長期穩健的操作績效，不僅攸關軍、公、教退休人員的退休金給付，亦對現職軍、公、教人員及民眾信心具有關鍵性安定力量，可以在健全永續的退撫制度下，全心全力服務民眾，保障國家安全並追求經濟的繁榮與發展。

    黃榮村也表示，對於退撫基金而言，基金會最重要的任務，就是積極提升長期而穩健的投資績效，確保基金永續經營，針對現行退撫基金採取明確化撥補機制，則可確保基金財務衡平永續，免除二度年改疑慮。

    考試院院長黃榮村表示，退撫基金長期穩健的操作績效，對於現職軍公教人員及民眾的信心，具有關鍵性的安定力量。（考試院提供）

    考試院院長黃榮村表示，退撫基金長期穩健的操作績效，對於現職軍公教人員及民眾的信心，具有關鍵性的安定力量。（考試院提供）

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