秦慧珠建議邀黃仁勳當新創代言人 蔣萬安︰樂見提升產業發展

蔣萬安表示，會嘗試透過管道邀請黃仁勳，若他願意，對台北市產業發展相當正面。（記者田裕華攝）

2023/06/01 16:42

〔記者何玉華／台北報導〕輝達創辦人兼執行長黃仁勳在台行程引起旋風，日前他逛夜市的畫面讓人印象深刻，皮衣也成為穿著特色；台北市議員秦慧珠今（1）天在市議會總質詢時，建議台北市長蔣萬安透過管道邀請黃仁勳當台北市新創產業代言人、榮譽市民，有助向全球招商；蔣萬安表示，會嘗試透過管道邀請，若他願意，對台北市產業發展相當正面。

秦慧珠在議場上秀出黃仁勳的照片，問蔣萬安知不知道黃仁勳跟台北市有什麼關係？蔣萬安未答，秦慧珠細數，日前他逛的夜市是饒河街夜市、艋舺商圈有許多皮衣專賣店、輝達分公司在內湖科學園區等，她認為，台北市要向全球招商，黃仁勳就是一個很好的招牌，到哪裡都非常受歡迎。

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秦慧珠建議蔣萬安在總質詢結束後，透過管道打電話邀請黃仁勳擔任台北市政顧問、新創產業代言人、榮譽市民；蔣萬安表示，若有機會邀請黃仁勳協助台北產業的發展，他非常樂見，會努力嘗試透過管道邀請。

蔣萬安表示，台北市絕對是面向全世界，歡迎企業來台北投資，若需要任何協助一定會給予幫忙，帶動台北經濟在疫後提升；他會窮盡一切的方法，邀請黃仁勳或其他對產業有實質幫助的人擔任顧問、給予建議，加大國外企業來台投資的力道。

台北市長蔣萬安至議會進行市政總質詢，並接受市議員秦慧珠詢答。（記者田裕華攝）

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