2新科議員曾是黃偉哲助理「質詢前老闆」 黃︰看到他們要立正站好

民進黨籍台南市議員陳皇宇（左）質詢台南市長黃偉哲（右）。（記者洪瑞琴攝）

2023/06/01 16:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨籍台南市議員陳皇宇、林依婷都是本屆第4屆新議員，也曾擔任過台南市長黃偉哲的助理，今（1）日首度在市政總質詢「處女秀」，先後向黃質詢市政議題，成了「前助理質詢前老闆」。

對於兩位年輕黨籍議員的問政表現，黃偉哲幽默說，以後看到他們要「立正站好」，同時也肯定年輕世代參與政治公共事務，關心市政議題一起努力。黃偉哲也說，不能把兩位新議員講說是「子弟兵」，新議員各自發揮，而其他議員也同樣有優質問政表現。

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陳皇宇曾擔任黃偉哲競選助理，長年來的政熟悉台南市政發展，他從警政、文化、工務、消防、農業、衛生、民政、交通、環保等議題提出質詢，包括市長黃偉哲與各局處首長都被問到作出答詢。陳皇宇說，從選戰助理協助黃偉哲「凍蒜」到質詢黃市長，希望市政更好，民進黨及支持者，願意給有理念的年輕人機會，「讓年輕來拚」，讓人民過得更好，讓家鄉更美好，都是我們努力最大的動力。

林依婷則擔任過黃偉哲市長辦公室副發言人，她關心蚵農生計與養蚵保麗龍等回收問題提出關心。曾主持市政宣導短片的她，今日在議會以國、台語雙聲道質詢，黃偉哲答詢之餘，也說林議員質詢聲量原本有些細小，「後來聲音宏量，聽起來很療癒」，顯露對年輕世代從政的鼓勵。

南市議員陳皇宇質詢台南市長黃偉哲。（擷自南市議會市政總質詢畫面）

台南市議員林依婷質詢台南市長黃偉哲。（擷自台南市議會市政總質詢畫面）

台南市議員陳皇宇（右）是台南市長黃偉哲（左）最早期的競選助理。（記者洪瑞琴攝）

台南市議員林依婷（左）曾任台南市長黃偉哲（右）的市政副發言人。（記者洪瑞琴攝）

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