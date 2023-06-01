國民黨宜縣議員黃浴沂諷女消防員性騷缺席溝通會 地方發起罷免連署

國民黨宜蘭縣議員黃浴沂。（資料照）

2023/06/01 14:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議員黃浴沂嘲諷女消防員遭性騷擾案，引起輿論譁然，時代力量邀他今天參加「公開溝通記者會」，但黃昨已回函婉拒出席，時力宜蘭黨部執行長郭稟翰說會持續推動罷免黃浴沂連署行動；黃浴沂對此不回應。

黃浴沂5月25日在縣議會發表相關言論後，時力宜蘭黨部表達「不道歉就罷免」立場，黃原本堅稱沒有講錯，為什麼要道歉，事隔4天發表道歉聲明，時力邀他今天到縣議會門口溝通未果。

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時力照常召開「公開溝通記者會」，郭稟翰邀請台灣生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀、宜縣文化協會理事長楊詩羽擔任第三方公正人，黃浴沂沒有到場，現場擺放他的人頭照。

郭稟翰說，黃浴沂的不出席顯示他道歉只是逢場作戲，毫無性平意識，沒有自省能力，罷免行動將持續下去，第一階段400人連署就能成立，目前已有139人連署；針對黃浴沂質疑此舉有政治操作，郭稟翰反駁，有安排第三方公正人與會，一切公平、公正、公開。

黃浴沂服務處收到「公開溝通記者會」邀請函後，昨天回函時力宜蘭黨部，指他日前在縣議會發言遭人斷章取義，後來受訪已說明原委，歡迎善意溝通，但拒絕「有條件式」及想藉此博取媒體版面的「政治操作」；黃浴沂今天表明不再回應。

宜縣一名男消防員去年底闖進女消防員套房宿舍，女方洗完澡裸身出浴室被看光光，身心受創，經診斷需休養治療，但請假頻遭刁難被迫離職，有議員5月25日在議場立起標語聲援女消防員，黃浴沂要求撤下，並稱「洗澡為什麼不鎖門，是要引誘人家去看嗎？」引發軒然大波。

國民黨宜縣議員黃浴沂諷女消防員性騷案，今天缺席溝通會，將面臨罷免連署。（記者江志雄攝）

時力宜蘭黨部執行長郭稟翰認為，宜縣議員黃浴沂不出席溝通會，顯示他道歉只是逢場作戲。（記者江志雄攝）

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