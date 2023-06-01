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    排黑條款影響不能再選 台南連任6屆議員郭清華「鞠躬」說尊重

    南市民進黨議員郭清華因「排黑條款」不能再競選，他感謝支持者用選票肯定支持他25年來的認真服務。（記者洪瑞琴攝）

    南市民進黨議員郭清華因「排黑條款」不能再競選，他感謝支持者用選票肯定支持他25年來的認真服務。（記者洪瑞琴攝）

    2023/06/01 15:21

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕立院三讀通過排黑條款，南市民進黨台南市議員郭清華今（1）日在市政總質詢時，一發言就說他少年時比較淺想曾做錯事，在這屆議員繼續認真服務後就不能再連任，他要藉此機會向安南區鄉親說感謝，並且當場深深一鞠躬，因為有大家的支持和幫忙，才能順利連任6屆議員。

    郭清華還感歎說「人做錯事難免」，並呼籲「讓曾做錯事的人有一個機會」，他同時也尊重黨中央和賴副總統的決定。

    郭清華表示，他剛當選議員時，外界就指指點點這個議員「是不是賭博、開賭場、開錢莊或搓圓仔湯的議員」？但他用時間向社會證明，用這6屆議員來的選票作證明，做得好壞市民和鄉親都知道，身為民進黨一份子他尊重黨中央的決定 ，更可以問心無愧地說「我沒有對不起民進黨」。

    郭清華並細數蔡英文歷來競選總統的3次大選，每次服務處動員規模3千人，從2012、2016到2020年的蔡英文競選車隊遊行，他在台南動員最多，服務處前人山人海，蔡英文競選車隊都有注意到，他盡心盡力輔選沒有對不起民進黨。

    郭清華也說，議員任內走過3次法院，都是為了民進黨為了捍衛市政推動，第一次是前議長賴美惠失利讓李全教當選，後來李全教官司確定要補選，有人阻礙不能順利補選，當時市長賴清德曾說過「若沒有郭清華，賴美惠不能補選當議長」。第二次是為了捍衛市政預算，和國民黨議員發生衝突被對方提告。第三次則是總預算被前任議長郭信良退回不審，他找對方理論發生衝突又被告，「當議員3次走法院都是為了民進黨，3次總統大選時，動員最多人」。

    他同時也細數擔任議員以來關心社會弱勢，包括發清寒慰問金、莫拉克風災捐款等等，統計清寒獎助學金受惠學子多達3800人，發出去的獎學金3312萬元，最後4年議員任內1年要發200萬元，他一定會兌現完全發放。會後郭清華對於媒體追問，是否有其他規劃打算，他則低調表示，目前沒有其他打算。

    在郭清華表白後，市長黃偉哲表示，郭清華25年的努力市民都看得到。

    據了解，立法院會26日三讀修正通過公職人員選舉罷免法部分條文，擴大「排黑條款」終身不得參選，郭清華是目前南市現任議員中唯一受影響未來不能再競選。

    南市議員郭清華在議會總質詢細數任內服務與關懷社會弱勢。（記者洪瑞琴翻攝自市議會總質詢畫面）

    南市議員郭清華在議會總質詢細數任內服務與關懷社會弱勢。（記者洪瑞琴翻攝自市議會總質詢畫面）

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