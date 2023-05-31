郭台銘金門大學演講「聚焦AI、擘劃未來」 再談和平宣言議題

鴻海創辦人郭台銘（左）由金大校長陳建民（右）陪同，抵達金大演講。（記者吳正庭攝）

2023/05/31 23:28

〔記者吳正庭／金門報導〕鴻海集團創辦人郭台銘今天前往國立金門大學演講「聚焦AI、擘劃未來」，他說，台灣需要1位有遠見的領導人，希望台灣成為科技和平之島，並提出兩岸在「一中各表」原則上，重新與中國談判，且就「直接在金門談」。

郭台銘演講也提到日前在金門發表的和平宣言內容，他說，我們代表的是中華民國，就沒有台灣獨立的問題，兩岸就可以坐下來談。談判地點在金門，中華民國與中華人民共和國誠意地直接談判，不需要任何第3方介入，要談多久就談多久，未完成談判之前可以先恢復以往的正常交流。他主張組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，他強調，「跨世代要有年輕人」，重新開啟兩岸和平前景的談判，以堅守台灣民主、自由、法治，尊重2300萬人既有的生活方式為前提，完成談判，堅守和平。

請繼續往下閱讀...

在與學生對話時，1名同學提問，金門資源不足，未來發展有很多實際執行是有困難的，希望郭台銘能協助提供金門大學、金門縣政府很多機會合作，去創造更大的力量，發展金門、金門大學。對此，郭笑得很開心，幽默問學生：「你是要我來選金門縣長對不對？」，現場一陣輕鬆。

郭台銘說，目前AI的人才大量缺乏，但這方面的應用最廣，說不定將來AI菜刀、AI金酒等很快就會出現，用AI去控制品質，做好管控。他說，「金門不能只有高粱酒1座護國神山」；AI是1個趨勢，也很適合年輕人創業嘗試，他是可以幫助金門一些小忙，但其他一些大問題，就要等國家領導人解決。

郭台銘在金大演講強調，「金門不能只有高粱酒1座護國神山」。（記者吳正庭攝）

鴻海創辦人郭台銘（前排右六）由金大校長陳建民（前排右七）陪同，抵達金大演講。（記者吳正庭攝）

鴻海創辦人郭台銘在金大演講。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法