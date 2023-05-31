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    賴柯郭齊聚金門！侯友宜默默擼貓 網狠酸：果真歲月靜好！

    侯友宜30日晚在臉書PO出擼貓照，遭網友狠酸。（圖取自侯友宜臉書）

    侯友宜30日晚在臉書PO出擼貓照，遭網友狠酸。（圖取自侯友宜臉書）

    2023/05/31 21:00

    〔即時新聞／綜合報導〕賴清德、柯文哲與日前遭國民黨「淘汰」的郭台銘，2024總統大選話題人物昨（30日）齊抵金門跑行程，獨缺被藍營正式徵召的侯友宜，引發外界討論。沒想到同一日，各界熱議賴、柯、郭3人在金門互動之際，侯友宜默默在臉書PO出「擼貓照」，遭網友狠酸：「果真是歲月靜好！」

    《美麗島電子報》29日公布的最新民調顯示，侯友宜遭柯文哲超車，三黨參選人中支持度墊底，慘淪老三。當賴、柯週一前往金門繼續拉抬聲勢，連郭台銘也不放過機會「湊一腳」，缺席的侯友宜卻在臉書分享「國際抱貓日」，讓網友看了直搖頭。

    侯友宜30日晚間默默在臉書PO出自己正在擼貓的照片，「社會上有非常多熱心的朋友投入動物救援行動，新北市動保處合作的認養小棧也因此持續擴增中，有了大家集結起來的愛心，讓更多流落街頭的毛寶貝受到照顧，從而擁有了一個溫暖的家。將來，我們會繼續努力，打造友善動物的國度。國際抱貓日，我們一起以行動愛護毛寶貝！台灣要接軌世界潮流，讓動物保護政策更進步、更完善，未來，新北市動保政策實施的經驗」

    貼文一出，網友紛紛酸，「這是總統選舉，不是市長選舉」、「還有心情擼貓，果真是歲月靜好阿」、「小侯子看到18%，放棄努力開始玩貓回歸歲月靜好的生活」、「好好玩貓，歲月靜好，不要出來亂」、「這是國民黨最強母雞？」。還有支持者看不下去直呼，「皇帝不急，急死太監！」

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