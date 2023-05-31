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    拒任侯友宜金門競總主委若遭處分 國民黨金門議長洪允典：我無所謂

    國民黨金門議長洪允典（左二）力挺鴻海集團創辦人郭台銘（左三）。（記者吳正庭攝）

    國民黨金門議長洪允典（左二）力挺鴻海集團創辦人郭台銘（左三）。（記者吳正庭攝）

    2023/05/31 19:51

    〔記者吳正庭／金門報導〕鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲在金門掀起一股「郭柯配」話題；國民黨籍金門縣議長洪允典更直言力挺，黨中央呼籲同志「謹慎發言」，似要求他「以大局為重」支持侯有宜，洪今天回嗆「不要以為金門人是笨蛋」，若因拒絕出任侯友宜金門競選總部主委而遭黨紀處分，他說，「我無所謂」。

    一聽到黨中央「謹慎發言，勿讓支持者失望」、「以大局為重」的呼籲，洪允典更火大，他說，他要去廟裡祈求神明，要求把那些放話指郭台銘去拜會過很多「牛鬼蛇神」的中央黨部高層，全部趕走、驅散。

    郭台銘、柯文哲兩人昨天參加金門浯島城隍遶境活動，所到之處不乏郭粉、柯粉要求合影，兩人快成了人形立牌，一時「郭柯配」話題掀起熱議；議長洪允典接受媒體訪問，對於「郭柯合」看法？洪說，「一定一定支持」，並說，相信有很多金門人的想法和他一樣。

    洪允典說，金門人是忠黨愛國的，大家可以看看，這幾年國民黨的所做所為，常有為了個人權謀，作出違背大多數黨員意志的事情，金門人眼睛是雪亮的，「金門人不是傻瓜」。

    被問及是否重新考慮出任侯友宜的金門競選總部主委？洪允典說：「不會」、「100%拒絕」，若侯來金門拜會，也不會與他見面。洪更表示，若因拒絕出任侯友宜競選總部主委而遭黨紀處分，洪表示「我無所謂」，消息披露，友人力讚洪「有guts（擔當）」。

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