侯友宜嗆高雄治安末段班！高市府：別只顧噴選舉口水、放任新北治安惡化

高市府發言人周璟瑜。（高市府提供）

2023/05/31 18:27

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新北1個半月開86槍 侯友宜批中央沒管好、高雄台南才是治安末段班

〔記者王榮祥／高雄報導〕新北槍響連連，新北市長侯友宜卻稱高雄才是治安末段班！高雄市政府傍晚細數新北短短兩個月內發生8起槍擊案、共開90槍，提醒侯市長別只顧噴選舉口水、放任新北治安惡化。

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高市府發言人周璟瑜表示，新北市今年光是4月至5月，短短兩個月時間已發生8起槍擊案、共開90槍，且5月1日五股槍擊案，造成1人死亡，4月10、19、20日在新北發生的當街持槍追擊，衝鋒槍掃射案，黑幫分子在3天內互轟67槍，治安疑慮震驚全台。

周璟瑜指出，高雄今年槍擊案為0，苓雅區星巴克案是醉漢持玩具BB槍、並無殺傷力，新北市長侯友宜警界出身、曾任警政署長，不應無視新北槍擊案件數，更不宜為了轉移焦點，打擊高雄警界同仁士氣，甚至連槍械殺傷力都無法分辨，實在深感遺憾。

周璟瑜建議侯市長不要成為總統參選人後，就只想著要選舉，忘記自己新北市長的責任，應該多花一點心力，想想如何改善新北市治安，市政優先、治安優先，別為了只想選總統，放任其惡化。

據了解，新北市最近連續發生多起槍擊案，民進黨立委林楚茵說，1個半月86聲槍響，新北市長侯友宜若「無心市政」應辭職。侯友宜今日受訪表示，新北市警察同仁迅速將槍擊案破案，媒體評鑑顯示，新北是治安前段班，「高雄、台南市才是末段班」，槍、毒、騙問題絕非朝夕，是執政黨未盡源頭管制之責，槍枝問題影響全台，他要求中央不要無法管理又卸責地方，讓地方負責破案。

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