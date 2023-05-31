適任性遭質疑 4大法官被提名人發表聯合聲明

總統府30日公布4位大法官被提名人，包括台大法律系教授陳忠五（左起）、最高法院法官蔡彩貞、律師尤伯祥（右起）、監察院祕書長朱富美，總統府秘書長林佳龍（右三）、大法官提名審薦小組副召集人翁岳生（右四）出席記者會，說明審薦過程。（記者羅沛德攝）

2023/05/31 18:09

〔記者陳昀／台北報導〕總統府昨公布4名大法官被提名人蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥，對於外界關切被提名人選的適任性，4人今發表共同聲明表示尊重，但在立法院行使審查與同意權前，不便對外表示意見。

4位被提名人聲明指出，對於「民間監督司法院大法官人選聯盟」等公民團體，為關切大法官被提名人選之適任與專業，就國際人權公約、公民投票、國家保護義務等憲法審查，以及性別認同、土地徵收等基本權保障議題之相關提問，她們由衷感佩並予尊重；惟為尊重立法院依憲法增修條文行使對大法官被提名人之審查與同意權，爰在接受立法院審查前，未便對外表示意見。

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聲明指出，為利同意權審查，他們的簡歷、自傳、著作、健康、財務等資料，均已提交立法院；並為增進社會大眾瞭解，其中簡歷及自傳也已公布在總統府全球資訊網。

4人表示，他們在簡歷上列示專長說明、學經歷、優異事蹟及主要著作；並於自傳說明個人長期在審、檢、辯、學領域投入台灣民主人權改革與制度落實的工作成果，以及過程中思辯論理的價值選擇，以此累積的學識與經驗，期能為大法官職權行使貢獻棉薄之力。

4人最後強調，大法官為憲法的守護者，需關照多元社會發展需求並具宏觀前瞻憲法意識；應超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉。倘獲立法院同意為司法院大法官，當全力以赴，以保障人民基本權利，維護自由民主憲政秩序為使命，促進憲法演變成長，為國家社會的進步永續，扮演穩定關鍵的力量。

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