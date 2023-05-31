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    首頁　>　政治

    綠營爭議聲中 李正皓馬不停蹄拜訪選區綠營意見領袖

    參選第9選區立委的李正皓（右），拜會民進黨議員張維倩。（李正皓提供）

    參選第9選區立委的李正皓（右），拜會民進黨議員張維倩。（李正皓提供）

    2023/05/31 17:39

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨與無黨籍政治評論員李正皓進行「民主大聯盟」合作，支持他在新北市第9選區（永和區及中和區泰安里等17里）參選立委，卻引發黨內青年團體及永和區民進黨基層反彈，但李正皓仍按照既定行程，展開雙和地區重要意見領袖的拜會，繼昨天拜訪了民進黨永和區議員許昭興、前議員羅文崇，今天拜訪民進黨中和區議員張維倩，爭取綠營人士支持。

    李正皓與民進黨合作的消息傳出後，永和區黨部主任莊銘淵，表示地方對中央的決定不解，也認為李正皓有爭議，盼中央能重新徵召，另覓合適人選，但李正皓認為民進黨會用誠意溝通，平息黨內爭議。

    李正皓表示，他的選區除了永和區之外，還有中和泰安里等17里，是這場選戰的兵家必爭之地，他昨天拜訪許昭興、羅文崇後，今天又馬不停蹄拜訪張維倩，他和張維倩在去年參選中和區議員時常常遇到，李正皓對張維倩拜票的勤快真的超級佩服，當時地方流傳維倩是「每天5點起床的女子」，真的是猛。

    中和的泰安里等17個里，是張維倩的大本營，所以他趕緊來請益，也討論未來選戰中的各種合作策略，有張維倩願意幫忙，真的有一種吃下定心丸的感覺，李正皓強調，他的步調不會停，只會更加速，持續拜訪選區中的各位前輩，目標只有一個「翻轉永和，永和上新菜！」

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