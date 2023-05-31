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    鄭文燦細數近期防詐成效 強調打詐是全民共識

    行政院副院長鄭文燦31日出席「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，在會前受訪。（記者張嘉明攝）

    行政院副院長鄭文燦31日出席「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，在會前受訪。（記者張嘉明攝）

    2023/05/31 14:46

    〔記者吳柏軒／台北報導〕前行政院顧問陳振坤涉imB詐騙案被檢警拘提，行政院副院長鄭文燦今（31日）受訪表示，據悉陳振坤已非政院顧問，對陳何時獲聘待查，但強調「打詐是全民共識」，目前詐騙簡訊慢慢下架、5月份下架2700多則詐騙投資網頁，金融機構賭詐金額超過45億元，將跨部會、全方位努力，減少生活中的詐騙資訊。

    鄭文燦今出席國科會、中研院攜手「台灣淨零科技方案推動小組」揭牌典禮，會前受訪，面對陳振坤涉詐被檢警拘提一室，鄭表示，行政院的顧問名單據我所知，現在應該沒有陳振坤，他什麼時候聘任將事後說明。

    鄭文燦強調，打詐是全民共識，也是朝野共同責任，政府當然全力打詐，目前詐騙簡訊已經慢慢下架，而詐騙投資網頁在5月份已下架2700多則，希望各平台業者積極配合打詐，24小時內由刑事警察局通知即完成下架。

    鄭文燦也說，感謝立法院各政黨協力，通過打詐五法，賦予各平台下架（詐騙連結網頁等）責任，也看到電信公司、金融機構等，都積極配合打詐 ，如金融機構堵詐金額超過45億元，銀行針對分期付款詐騙，也採取入帳管制，讓銀行進行雙方身分確認，再次強調打詐是全方位行動，政院則成立打詐辦公室，工作在於協調，並針對重大個案進度掌握等，將促各部會努力，讓生活中詐騙資訊減少。

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